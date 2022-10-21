Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus ile 2026’ya

Jorge Jesus ile 2026’ya

A Bola, Fenerbahçe’nin Portekizli çalıştırıcıya ocak ayında yeni sözleşme teklif edeceğini belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 06:50
Jorge Jesus ile 2026’ya

Portekiz'in ünlü gazetesi A Bola, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak için düğmeye bastığını duyurdu... 68 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertli takım ile parlak sonuçlar aldığına ve gol rekorlarını kırdığına dikkat çeken gazete, yönetimin ocak ayında Portekizli teknik adam ile masaya oturacağını bildirdi. Fenerbahçe'nin Jesus'a kontratını 2026 yılına kadar uzatmayı teklif edeceği ifade edildi. Jesus ile yazın 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Tecrübeli hoca kariyeri boyunca yeni kulüplerindeki ilk deneyiminde hep bir yıllık imza attığı için Fenerbahçe'de de bu geleneği sürdürmüştü.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'un yeni bombası belli oldu! F.Bahçe daha önce de istemişti...
43 yaşındaki iki çocuk annesi Çağla Şıkel karın kaslarıyla podyumda şov yaptı
Fırtına'da Visca sevinci! İyi haber geldi
Kartal fizikten kaldı! Ismael o taktiği uygulayamadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe yıldız ismin tapusunu alıyor! O madde devreye girecek
Hücum mu defans mı? Gözler liderlik düellosunda
Sigortasız çalıştırılan EYT'liler için formül belli oldu
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aston Villa'da Gerrard dönemi sona erdi! Aston Villa'da Gerrard dönemi sona erdi! 01:23
Aston Villa'da Gerrard dönemi sona erdi! Aston Villa'da Gerrard dönemi sona erdi! 01:22
PFDK 8 Süper Lig ekibine ceza yağdırdı! PFDK 8 Süper Lig ekibine ceza yağdırdı! 01:16
PFDK 8 Süper Lig ekibine ceza yağdırdı! PFDK 8 Süper Lig ekibine ceza yağdırdı! 01:16
Barça ilk yarıda fişi çekti! Barça ilk yarıda fişi çekti! 00:36
Yusuf Yazıcı'nın cezası belli oldu! Yusuf Yazıcı'nın cezası belli oldu! 00:33
Daha Eski
Fenerbahçe Beko durdurulamıyor! Fenerbahçe Beko durdurulamıyor! 00:33
Jesus geldi yıldızlar kanatlandı! Jesus geldi yıldızlar kanatlandı! 00:33
Gaziantep kupada üst tura yükseldi! Gaziantep kupada üst tura yükseldi! 00:32
Giresunspor evinde üst tura yükseldi Giresunspor evinde üst tura yükseldi 00:32
ManU'da Ronaldo krizi! Kadroya alınmadı ManU'da Ronaldo krizi! Kadroya alınmadı 00:32
Yeni Malatya penaltılarda üst tura yükseldi! Yeni Malatya penaltılarda üst tura yükseldi! 00:31