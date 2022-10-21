Jorge Jesus ile 2026’ya

Portekiz'in ünlü gazetesi A Bola, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak için düğmeye bastığını duyurdu... 68 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertli takım ile parlak sonuçlar aldığına ve gol rekorlarını kırdığına dikkat çeken gazete, yönetimin ocak ayında Portekizli teknik adam ile masaya oturacağını bildirdi. Fenerbahçe'nin Jesus'a kontratını 2026 yılına kadar uzatmayı teklif edeceği ifade edildi. Jesus ile yazın 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Tecrübeli hoca kariyeri boyunca yeni kulüplerindeki ilk deneyiminde hep bir yıllık imza attığı için Fenerbahçe'de de bu geleneği sürdürmüştü.