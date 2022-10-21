Hücum mu defans mı? Gözler Fenerbahçe - Başakşehir'in liderlik düellosunda

SADECE '3 GOL' E GEÇİT VERDİ

Başakşehir'de ise tam tersi bir tablo var... Emre Belözoğlu'nun takımı Fenerbahçe gibi 9 maçta 20 puan (6G/2B/1M) toplamasına rağmen bunu 13 gol atarak başardı.