Hücum mu defans mı? Gözler Fenerbahçe - Başakşehir'in liderlik düellosunda

Kanarya,hücumda bu sezon çok farklı... 9 maçta 37 kez net gol pozisyonuna giren sarı-lacivertliler, 28 gol buldu. 19.5 gol beklentisi ile ligin bu alanda açık ara en iyisi...
GALiP GELEN YARIN 'LiDER' OLACAK
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarın akşam Medipol Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşma 'liderlik' mücadelesinin yanı sıra 'hücum' ile 'defans' sistemlerinin kapışmasına sahne olacak...
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si bu sezon oynadığı ofansif futbolla dikkat çekiyor. Ligde 9 maçta 28 kez fileleri sarsan sarı-lacivertliler maç başına 3.1'lik gol ortalamasına sahip.