Haberler Fenerbahçe Hücum mu defans mı? Gözler Fenerbahçe - Başakşehir'in liderlik düellosunda

Hücum mu defans mı? Gözler Fenerbahçe - Başakşehir'in liderlik düellosunda

Jorge Jesus'un gol makinası Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun savunma uzmanı Başakşehir'ine karşı. Kanarya maç başına 3.1 gol atıyor. Kadıköy'de 7 maçtır kazanıyor. Medipol Başakşehir 9 maçın 7'sinde kalesini kapattı. Deplasmanda Beşiktaş'ı gol yemeden yendi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 06:50
Hücum mu defans mı? Gözler Fenerbahçe - Başakşehir'in liderlik düellosunda

Kanarya,hücumda bu sezon çok farklı... 9 maçta 37 kez net gol pozisyonuna giren sarı-lacivertliler, 28 gol buldu. 19.5 gol beklentisi ile ligin bu alanda açık ara en iyisi...

Hücum mu defans mı? Gözler Fenerbahçe - Başakşehir'in liderlik düellosunda

GALiP GELEN YARIN 'LiDER' OLACAK
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarın akşam Medipol Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşma 'liderlik' mücadelesinin yanı sıra 'hücum' ile 'defans' sistemlerinin kapışmasına sahne olacak...

Hücum mu defans mı? Gözler Fenerbahçe - Başakşehir'in liderlik düellosunda

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si bu sezon oynadığı ofansif futbolla dikkat çekiyor. Ligde 9 maçta 28 kez fileleri sarsan sarı-lacivertliler maç başına 3.1'lik gol ortalamasına sahip.

Hücum mu defans mı? Gözler Fenerbahçe - Başakşehir'in liderlik düellosunda

Portekizli çalıştırıcı çoğu zaman savunmayı 3'lü kurarak, orta saha ve hücum hattına bir fazla oyuncu gönderiyor. Maç içinde oyuncu değişikliklerini de genellikle hücuma yönelik yapıyor.

Hücum mu defans mı? Gözler Fenerbahçe - Başakşehir'in liderlik düellosunda

SADECE '3 GOL' E GEÇİT VERDİ
Başakşehir'de ise tam tersi bir tablo var... Emre Belözoğlu'nun takımı Fenerbahçe gibi 9 maçta 20 puan (6G/2B/1M) toplamasına rağmen bunu 13 gol atarak başardı.

Hücum mu defans mı? Gözler Fenerbahçe - Başakşehir'in liderlik düellosunda

Maç başına 1.44 golle oynayan Boz Baykuşlar'da öne çıkan 'savunma' istatistikleri.

Hücum mu defans mı? Gözler Fenerbahçe - Başakşehir'in liderlik düellosunda

İstanbul ekibi, 9 maçın 7'sinde kalesini kapattı. Rakiplerine sadece 3 gol izni verdi.

Hücum mu defans mı? Gözler Fenerbahçe - Başakşehir'in liderlik düellosunda

Zorlu iki deplasmanında Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta 1-0 yendi. Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. İki maçta da gol yemedi. F.Bahçe ise Kadıköy'de 7 maçtır puan kaybetmiyor.

Hücum mu defans mı? Gözler Fenerbahçe - Başakşehir'in liderlik düellosunda

Kazananın lider olacağı düellonun sonucu merakla bekleniyor.

Hücum mu defans mı? Gözler Fenerbahçe - Başakşehir'in liderlik düellosunda

NDAYİSHİMİYE CEZALI
Medipol Başakşehir'de savunmanın önemli ismi Youssouf Ndayishimiye sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Bu durum Fenerbahçe için bir avantaj...

Hücum mu defans mı? Gözler Fenerbahçe - Başakşehir'in liderlik düellosunda

İstanbul ekibinde Leo Duarte'ye yarın tecrübeli stoper Alexandru Epureanu'nun eşlik etmesi bekleniyor.

Hücum mu defans mı? Gözler Fenerbahçe - Başakşehir'in liderlik düellosunda

36 yaşındaki Moldovalı oyuncu bu sezon ligde genellikle kulübede. 3 maçta şans buldu. Gol ve asist katkısı yapmadı.

Hücum mu defans mı? Gözler Fenerbahçe - Başakşehir'in liderlik düellosunda

BAŞAKŞEHİR 2'DE 2 YAPTI
İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan iki maçı da Medipol Başakşehir kazandı. Fatih Terim Stadı'nda 2-0 galip gelen Boz Baykuşlar, Kadıköy'deki karşılaşmayı ise 1-0 önde tamamladı.

Hücum mu defans mı? Gözler Fenerbahçe - Başakşehir'in liderlik düellosunda

Enner Valencia ligde 10 gol+3 asist ile tek başına Medipol Başakşehir'in toplam gol sayısı (13 gol) kadar skor üretti.

Hücum mu defans mı? Gözler Fenerbahçe - Başakşehir'in liderlik düellosunda

İki maçta da gol yemedi... 2020-21'deki iki randevuda ise F.Bahçe gülmüştü.

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