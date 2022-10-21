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FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Miguel Crespo için devrede!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de yükselen form grafiği futbolcuların performansıyla birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Avrupa'nın birçok kulübü sarı-lacivertli oyuncuları yakından takip ederken flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan devi bir kulübün Portekizli yıldız Miguel Crespo için devreye girdiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 09:06
FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Miguel Crespo için devrede!

Fenerbahçe, hem Avrupa hem de Süper Lig'de yoluna devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Miguel Crespo için devrede!

Son olarak Ankaragücü'nü deplasman da 3-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler, çıkışını sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Miguel Crespo için devrede!

Futbolcuların sergilemiş olduğu performans ve tempolu oyun hem Avrupa hem de Süper Lig'de dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Miguel Crespo için devrede!

Avrupa'nın önemli kulüpleri, başarılı oyuncular için harekete geçmiş durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Miguel Crespo için devrede!

Geçen sezon başında sessiz sedasız Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo şu anda transferin en büyük gözdelerinden birisi...

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Miguel Crespo için devrede!

Vitor Pereira döneminde müthiş bir çıkış yakalayan Portekizli yıldız, Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından daha da üstüne koydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Miguel Crespo için devrede!

1.5 AYDIR GÖZLEMLİYORLAR

Şu anda takımın en kilit oyuncularından biri olan Crespo, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmış durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Miguel Crespo için devrede!

Son dönemde ismi İspanyol kulübü Atletico Madrid'le de anılan yıldız futbolcunun talipleri giderek artıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Miguel Crespo için devrede!

Takvim'in haberine göre; son olarak İtalyan devi Inter de Crespo'yu yakından takibe aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Miguel Crespo için devrede!

Çizme ekibininin yetkililerinin yaklaşık 1.5 aydır yıldız futbolcunun tüm maçlarını gözlem altına aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Miguel Crespo için devrede!

Ligde cumartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşması için de bir gözlemcinin İstanbul'a geleceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Miguel Crespo için devrede!

Crespo'yu canlı izleyecek yetkilinin vereceği rapor, transferde belirleyici olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Miguel Crespo için devrede!

ARA TRANSFERDE İZİN YOK!

Alınan bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, takım için kilit bir isim olan Portekizli futbolcuyu ara transfer döneminde kesinlikle bırakmak istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Miguel Crespo için devrede!

Sarı-Lacivertliler'in ancak sezon sonunda yapılacak tekliflere açık olacağı ve minimum 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirleneceği gelen bilgiler arasında...

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