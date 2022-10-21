Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, göreve başlamasından bu yana camianın beklentileri fazlasıyla karşıladı. Oynattığı pozitif futbolu aldığı sonuçlara da yansıtan Portekizli çalıştırıcı, taraftarın büyük saygı ve sevgisini kazandı. Sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli hoca ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetiminin yeni kontrat konusunda girişimlere başladığı ve görüşmeleri ilerletmek için Jorge Jesus'un eşini de İstanbul'a devet ettiği belirtildi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 18:08 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 18:13
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli hoca kısa sürede yaptıklarıyla camianın sevgilisi haline geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus'la nikah tazeleneceğine dair haberler yaklaşık 1 aydır kamuoyunu meşgul ediyordu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Ancak şu ana kadar herhangi bir adım atılmadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de taraftarları fazlasıyla heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR!
Takvim'in haberine göre, Yönetim, Jorge Jesus'le yeni sözleşme görüşmelerine resmen başlıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Alınan bilgilere göre dünyacü ünlü teknik adamın eşi Ivone Jesus en geç 22 Ekim'de İstanbul'da olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Ivone Jesus'un Başakşehir maçını da tribünden takip etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Jesus'un eşinin bu ziyareti sıradan bir ziyaret olmayacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Fenerbahçe yönetiminin 15 gün önce Jorge Jesus'a yeni sözleşme konusunu açtığı ancak Portekizli hocanın yapılacak görüşmelerde eşinin de bulunmasını istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Ivone Jesus'un uzak mesafelerden dolayı en baştan beri eşinin Türkiye'ye gitmesine soğuk baktığı hatta Jorge Jesus'un da bu yüzden Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı iddia ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

TEKLİFE SICAK BAKIYOR!
Jorge Jesus'un Türkiye'de beklediğinden çok daha iyi bir ortam bulduğu ve Fenerbahçe'de en azından 1 sezon daha devam etme fikrine çok sıcak baktığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Ancak Portekizli hocanın, eşi bu konuda ikna olmadan imzayı kesinlikle atmayacağı da vurgulanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Bu nedenle önümüzdeki hafta içinde Fenerbahçe yönetimi ile Jorge Jesus arasında yapılacağı öğrenilen yeni sözleşme görüşmesinde Ivone Jesus'un da hazır bulunması planlanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus'tan çok eşini ikna için uğraş vereceği de gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler ile Jesus ailesi arasında yapılması beklenen kritik zirveden çıkacak sonuç çok büyük bir merakla bekleniyor.

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