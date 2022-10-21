FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus imzalıyor! Yeni sözleşmesi ortaya çıktı

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli hoca kısa sürede yaptıklarıyla camianın sevgilisi haline geldi.
Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli hoca kısa sürede yaptıklarıyla camianın sevgilisi haline geldi.
Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus'la nikah tazeleneceğine dair haberler yaklaşık 1 aydır kamuoyunu meşgul ediyordu.
Ancak şu ana kadar herhangi bir adım atılmadı.
Fenerbahçe'de taraftarları fazlasıyla heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR!
Takvim'in haberine göre, Yönetim, Jorge Jesus'le yeni sözleşme görüşmelerine resmen başlıyor.
Alınan bilgilere göre dünyacü ünlü teknik adamın eşi Ivone Jesus en geç 22 Ekim'de İstanbul'da olacak.
Ivone Jesus'un Başakşehir maçını da tribünden takip etmesi bekleniyor.
Jesus'un eşinin bu ziyareti sıradan bir ziyaret olmayacak.
Fenerbahçe yönetiminin 15 gün önce Jorge Jesus'a yeni sözleşme konusunu açtığı ancak Portekizli hocanın yapılacak görüşmelerde eşinin de bulunmasını istediği öğrenildi.
Ivone Jesus'un uzak mesafelerden dolayı en baştan beri eşinin Türkiye'ye gitmesine soğuk baktığı hatta Jorge Jesus'un da bu yüzden Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı iddia ediliyor.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR!
Jorge Jesus'un Türkiye'de beklediğinden çok daha iyi bir ortam bulduğu ve Fenerbahçe'de en azından 1 sezon daha devam etme fikrine çok sıcak baktığı belirtiliyor.
Ancak Portekizli hocanın, eşi bu konuda ikna olmadan imzayı kesinlikle atmayacağı da vurgulanıyor.
Bu nedenle önümüzdeki hafta içinde Fenerbahçe yönetimi ile Jorge Jesus arasında yapılacağı öğrenilen yeni sözleşme görüşmesinde Ivone Jesus'un da hazır bulunması planlanıyor.
Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus'tan çok eşini ikna için uğraş vereceği de gelen bilgiler arasında.
Sarı-lacivertliler ile Jesus ailesi arasında yapılması beklenen kritik zirveden çıkacak sonuç çok büyük bir merakla bekleniyor.