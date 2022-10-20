Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Inter'in gözü F.Bahçeli yıldızda! Tribünden izleyecekler

TRANSFER HABERİ: Inter'in gözü F.Bahçeli yıldızda! Tribünden izleyecekler

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı lacivertlilerde birçok futbolcu da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İtalyan devi Inter'in radarına girdi. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 07:09
TRANSFER HABERİ: Inter'in gözü Fenerbahçeli yıldızda! Tribünden izleyecekler

Ayrıca 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

TRANSFER HABERİ: Inter'in gözü Fenerbahçeli yıldızda! Tribünden izleyecekler

Fenerbahçe böylelikle 20 puana ulaştı.

TRANSFER HABERİ: Inter'in gözü Fenerbahçeli yıldızda! Tribünden izleyecekler

Kanarya elde ettiği 20 puanla 2. sırada yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Inter'in gözü Fenerbahçeli yıldızda! Tribünden izleyecekler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise gruptan çıkmayı garantiledi.

TRANSFER HABERİ: Inter'in gözü Fenerbahçeli yıldızda! Tribünden izleyecekler

Bu gelişmelerin yanı sıra, geçen sezon başında sessiz sedasız Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo şu anda transferin en büyük gözdelerinden birisi haline geldi.

TRANSFER HABERİ: Inter'in gözü Fenerbahçeli yıldızda! Tribünden izleyecekler

Vitor Pereira döneminde müthiş bir çıkış yakalayan Portekizli yıldız, Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından daha da üstüne koydu.

TRANSFER HABERİ: Inter'in gözü Fenerbahçeli yıldızda! Tribünden izleyecekler

1.5 AYDIR GÖZLEMLİYORLAR

Şu anda takımın en kilit oyuncularından biri olan Crespo, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Inter'in gözü Fenerbahçeli yıldızda! Tribünden izleyecekler

Son dönemde ismi İspanyol kulübü Atletico Madrid'le de anılan yıldız futbolcunun talipleri giderek artıyor. Alınan bilgilere göre; son olarak İtalyan devi Inter de Crespo'yu yakından takibe aldı.

TRANSFER HABERİ: Inter'in gözü Fenerbahçeli yıldızda! Tribünden izleyecekler

Çizme ekibininin yetkililerinin yaklaşık 1.5 aydır yıldız futbolcunun tüm maçlarını gözlem altına aldığı öğrenildi. Ligde cumartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşması için de bir gözlemcinin İstanbul'a geleceği öğrenildi. Crespo'yu canlı izleyecek yetkilinin vereceği rapor, transferde belirleyici olacak.

TRANSFER HABERİ: Inter'in gözü Fenerbahçeli yıldızda! Tribünden izleyecekler

ARA TRANSFERDE İZİN YOK!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, takım için kilit bir isim olan Portekizli futbolcuyu ara transfer döneminde kesinlikle bırakmak istemiyor.

TRANSFER HABERİ: Inter'in gözü Fenerbahçeli yıldızda! Tribünden izleyecekler

Sarı-Lacivertliler'in ancak sezon sonunda yapılacak tekliflere açık olacağı ve minimum 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirleneceği gelen bilgiler arasında...

TRANSFER HABERİ: Inter'in gözü Fenerbahçeli yıldızda! Tribünden izleyecekler

Jesus'un vazgeçemediği isimlerden Miguel Crespo bu sezon 14 resmi maçta forma giydi. 25 yaşındaki Portekizli futbolcu 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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