Serdar Aziz dalya hazırlığında

Serdar Aziz, Medipol Başakşehir maçında forma giymesi halinde 'dalya' diyecek... Tecrübeli savunmacı, 2019 yılında Galatasaray'dan bedelsiz olarak geldiği sarı-lacivertli takımda şu ana kadar 99 maça çıktı. 10 kez fileleri havalandırıp, 3 de asist gerçekleştirdi... Başakşehir maçında çubuklu ile 'dalya' demeye hazırlanan 31 yaşındaki Serdar, Süper Lig'de toplamda ise 263 karşılaşmada sahaya çıkarak, 20 gol+11 asist üretti.
Serdar Aziz, Medipol Başakşehir maçında forma giymesi halinde 'dalya' diyecek... Tecrübeli savunmacı, 2019 yılında Galatasaray'dan bedelsiz olarak geldiği sarı-lacivertli takımda şu ana kadar 99 maça çıktı. 10 kez fileleri havalandırıp, 3 de asist gerçekleştirdi... Başakşehir maçında çubuklu ile 'dalya' demeye hazırlanan 31 yaşındaki Serdar, Süper Lig'de toplamda ise 263 karşılaşmada sahaya çıkarak, 20 gol+11 asist üretti.