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F.Bahçeli yıldızlar Katar'a göz kırpıyor!

Miguel Crespo ve Michy Batshuayi sergiledikleri performansla, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na göz kırpıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 06:50
F.Bahçeli yıldızlar Katar'a göz kırpıyor!

Miguel Crespo ve Michy Batshuayi sergiledikleri performansla, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na göz kırpıyor.

Crespo, Ankaragücü maçında 13 bin 118 metre koşarak Süper Lig'de bu sezonun koşu rekorunu kırdı. Formunun zirvesinde olan Miguel'i Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos'un kurmaylarına yakından izlettiği belirtiliyor...

Çubuklu ile 8 maçta 5 gole ulaşan Michy Batshuayi'nin de Romelu Lukaku'nun uzun süredir sakat olması nedeniyle Belçika Milli Takımı'nda yer alma ihtimali çok yüksek.

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