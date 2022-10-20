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Jesus’un jokeri Lincoln Henrique

Brezilyalı yıldız, son 5 maçta ilk onbirde sahaya çıktı. 5 farklı mevkide forma giyip hiç aksamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Jesus’un jokeri Lincoln Henrique
Lincoln Henrique son 5 maçta Szalai ile birlikte takımın en istikrarlı futbolcusu oldu. Brezilyalı on numara, üst üste ligdeki Beşiktaş, Karagümrük, Ankaragücü maçları ile Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca karşılaşmalarında ilk onbirde sahaya çıktı. Karagümrük maçında bir asist yapan yıldız; sol bek, orta sahanın solu, sol kanat, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında görev aldı. Jesus'un 'joker' gibi kullandığı Lincoln mevki ayırt etmeksizin verilen her görevi başarıyla yaptı. Şu ana kadar 18 maçta görev alan Lincoln; Slovakco'ya 2 gol atarken, 6 tane de asist gerçekleştirerek skor yüküne önemli katkıda bulundu.
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