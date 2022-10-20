Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye Dünya Kupası müjdesi! Dries Mertens...

Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve Galatasaraylı Dries Mertens için Belçika basınında önemli bir habere yer verildi.
Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve Galatasaraylı Dries Mertens için Belçika basınında önemli bir habere yer verildi.
Haberde, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda olması beklenen oyuncular okuyuculara aktarıldı.
Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası'nda F Grubu'nda mücadele edecek.
Belçika'nın F Grubu'ndaki rakipleri; Kanada, Fas ve Hırvatistan oldu.
Dev turnuva öncesi, ülke basınında teknik direktörü Roberto Martinez'in kadro tercihi konu oldu.
Dünyaca ünlü teknik adamın hangi oyuncuları turnuvada değerlendireceği merakla bekleniyor.
Bununla beraber Belçika basını, kadroda yer alması beklenen oyunculara ilişkin detaylı bir habere yer verdi.
Haberde, Fenerbahçeli Batshuayi ve Galatasaraylı Dries Mertens'in de adı geçiyordu.
Fenerbahçe'de adeta yeniden doğan, Jorge Jesus'un sisteminde eski günlerine dönen Batshuayi'den övgüyle bahsedildi.
Batshuayi'nin ilerleyen performansı, haberde bahsedilirken, Dünya Kupası öncesi müjde geldi.
LUKAKU OLSA DA, OLMASA DA...
Haberin detaylarında, Romelu Lukaku'nun mevcut sakatlığına rağmen, Michy Batshuayi'nin Katar Dünya Kupası kadrosunda yer alacağı bilgisine yer verildi.
MERTENS İÇİN HABERLER KÖTÜ
Öte yandan Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mertens'in kadroda olup olmayacağı netlik kazanmamış durumda.
"ENDİŞE VERİCİ DURUMDA"
Mertens ile ilgili bölümde, yıldız oyuncunun performansı için "Endişe verici" ifadesi kullanıldı.
Bununla beraber sezon başından bu yana dek Galatasaray formasıyla henüz gol bulamayan Mertens'in, durumunun yakından takip edildiği kaydedildi.
Mertens'in tek artısının, tecrübesi olduğu aktarıldı.