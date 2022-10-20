Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Enner Valencia'dan Jorge Jesus itirafı! "Söylersem öldürür"

Fenerbahçeli Enner Valencia'dan Jorge Jesus itirafı! "Söylersem öldürür"

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, sarı lacivertlilerin resmi televizyon kanalına konuştu. Valencia yaptığı açıklamada Jorge Jesus'tan ve taraftarlardan bahsetti. Valencia, konuşmasının bir bölümünde, "Konuştuklarımızın tamamını burada söylersem hocamız beni öldürür." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 17:07
Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye Dünya Kupası müjdesi! Dries Mertens...

Belçika'nın F Grubu'ndaki rakipleri; Kanada, Fas ve Hırvatistan oldu.

Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye Dünya Kupası müjdesi! Dries Mertens...

Dev turnuva öncesi, ülke basınında teknik direktörü Roberto Martinez'in kadro tercihi konu oldu.

Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye Dünya Kupası müjdesi! Dries Mertens...

Dünyaca ünlü teknik adamın hangi oyuncuları turnuvada değerlendireceği merakla bekleniyor.

Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye Dünya Kupası müjdesi! Dries Mertens...

Bununla beraber Belçika basını, kadroda yer alması beklenen oyunculara ilişkin detaylı bir habere yer verdi.

Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye Dünya Kupası müjdesi! Dries Mertens...

Haberde, Fenerbahçeli Batshuayi ve Galatasaraylı Dries Mertens'in de adı geçiyordu.

Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye Dünya Kupası müjdesi! Dries Mertens...

Fenerbahçe'de adeta yeniden doğan, Jorge Jesus'un sisteminde eski günlerine dönen Batshuayi'den övgüyle bahsedildi.

Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye Dünya Kupası müjdesi! Dries Mertens...

Batshuayi'nin ilerleyen performansı, haberde bahsedilirken, Dünya Kupası öncesi müjde geldi.

Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye Dünya Kupası müjdesi! Dries Mertens...

LUKAKU OLSA DA, OLMASA DA...
Haberin detaylarında, Romelu Lukaku'nun mevcut sakatlığına rağmen, Michy Batshuayi'nin Katar Dünya Kupası kadrosunda yer alacağı bilgisine yer verildi.

Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye Dünya Kupası müjdesi! Dries Mertens...

MERTENS İÇİN HABERLER KÖTÜ
Öte yandan Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mertens'in kadroda olup olmayacağı netlik kazanmamış durumda.

Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye Dünya Kupası müjdesi! Dries Mertens...

"ENDİŞE VERİCİ DURUMDA"
Mertens ile ilgili bölümde, yıldız oyuncunun performansı için "Endişe verici" ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye Dünya Kupası müjdesi! Dries Mertens...

Bununla beraber sezon başından bu yana dek Galatasaray formasıyla henüz gol bulamayan Mertens'in, durumunun yakından takip edildiği kaydedildi.

Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye Dünya Kupası müjdesi! Dries Mertens...

Mertens'in tek artısının, tecrübesi olduğu aktarıldı.

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