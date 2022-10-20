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FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi göz kamaştırıyor! Tek rakibi Haaland

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Michy Batshuayi'nin form grafiği göz kamaştırıyor. Yıldız golcü sergilediği performansla istatistikleri altüst etti ve Erling Haaland'a rakip oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 09:48 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 09:53
FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi göz kamaştırıyor! Tek rakibi Haaland

Fenerbahçe'nin son dakika transferi Batshuayi'nin geride kalan maçlarda yaptıkları, "Çok oynamak değil, çok iş yapmak daha önemli" diyen teknik adamların görüşünü haklı çıkarıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi göz kamaştırıyor! Tek rakibi Haaland

Belçikalı golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla az zamanda çok iş başaran forvetler sıralamasında adeta göz kamaştırıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi göz kamaştırıyor! Tek rakibi Haaland

Batshuayi, Fenerbahçe'deki gol serisini Dinamo Kiev maçının son anlarında attığı golle başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi göz kamaştırıyor! Tek rakibi Haaland

Yıldız futbolcu gol sayısını şimdiye kadar 5'e çıkarmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi göz kamaştırıyor! Tek rakibi Haaland

Belçikalı golcü bu rakama sadece 288 dakikalık sürede ulaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi göz kamaştırıyor! Tek rakibi Haaland

Her ne kadar Enner Valencia, 10 gol atsa da Michy Batshuayi aldığı sürede attığı gollerle Fenerbahçe'nin en etkili forveti olarak ön plana çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi göz kamaştırıyor! Tek rakibi Haaland

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU

Batshuayi, her 57.05 dakikada bir gol attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi göz kamaştırıyor! Tek rakibi Haaland

Akşam'ın derlediği habere göre, golcü futbolcu bu konuda Avrupa'nın dillere destan yıldızı Erling Haaland'ın tek rakibi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi göz kamaştırıyor! Tek rakibi Haaland

Haaland 1139 dakikada 20 gol atarak Batshuayi'nin yaklaşık 5 saniye önünde yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi göz kamaştırıyor! Tek rakibi Haaland

Batshuayi bundan sonra daha fazla süre aldığında bu istatistikleri korumaya devam ederse, Fenerbahçe için çok büyük bir kazanç olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Michy Batshuayi göz kamaştırıyor! Tek rakibi Haaland

Zira geçen sezon Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle geri gönderilen Belçikalı golcü, ikinci Türkiye kariyerinde şimdiden dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

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