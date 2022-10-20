Derin kadro avantajı

Fenerbahçe'de kadronun gücünü göstermesi açısından sakat oyunculara bakmak yeterli... King, Peres, Mert Hakan ve Arao uzun süredir forma giyemiyor. Emre Mor ile Zajc da Ankara'ya götürülmemişti. Buna rağmen 3-0'lık net galibiyet alındı... Zajc yeniden takımla idmanlara başladı. Diğer 5 oyuncu da hazır hale geldiğinde forma rekabeti iyice kızışacak.
Fenerbahçe'de kadronun gücünü göstermesi açısından sakat oyunculara bakmak yeterli... King, Peres, Mert Hakan ve Arao uzun süredir forma giyemiyor. Emre Mor ile Zajc da Ankara'ya götürülmemişti. Buna rağmen 3-0'lık net galibiyet alındı... Zajc yeniden takımla idmanlara başladı. Diğer 5 oyuncu da hazır hale geldiğinde forma rekabeti iyice kızışacak.