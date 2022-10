İrfan Can Kahveci başarı sırlarını anlattı. Takım içinde oynayan- oynamayan ayrımı olmadığını söyledi. İrfan Can "Her maçta farklı oyuncular görev alıyor ancak bizim için bir şey fark etmiyor. Herkes hocanın taktiğine saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.