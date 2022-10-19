FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Böyle hakemlere adaletli olmaktansa, Okan Buruk'u imha etmek için çalışan trollere hizmet etmek daha anlamlı geliyor belki de. Nasılsa tetikte bekleyen kurşunlar, sırtına saplanacak hedef arıyor! Futbolun ve adaletin anlamını hissedebilmek için önce vicdan gerekiyor. Ne medyada var o vicdan ne futbolcularda ne de hakemlerde. Vicdansızlıktan hayır gelmez şer gelir. Adaleti ve asaleti sahiplenmeyen adamlar da ayaklar altına düşer gelir.