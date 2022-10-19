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FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de 10. hafta geride kalırken Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, 4 büyüklerin karşılaşmalarını yorumladı. Usta kalem, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 08:04
FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

HAKKI YALÇIN - PENCERE!

Fenerbahçe, Ankara'da gizli liderliğin emrine girerken kendini ifade etmekte zorlandı. Temel ilkesi galibiyet olan takımlar için sonuç önemliyse, Ankara'da umursanmayan futbolu da tartışmalıyız.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Kaleci manşetli atılan kolay golleri gecenin talihi, Fenerbahçe savunmasında verilen gedikleri gecenin anonsu sayalım. Fenerbahçe'nin attığı ilk golün VAR'ı gerektirdiğini de inkar etmeyelim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Orta alanda enerjinin azalması sonuç üzerinde olumsuz etki yapmıyorsa, Valencia sezonun en silik maçını oynamış olsa da kararlılık ve geceyi hükmü altına almak Fenerbahçe için yeterliyse, buna ancak "kısmi futbol" diyebilirim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Bunlar erken form tutmanın yan etkileriyse, bizim gördüklerimizin çok daha fazlasını Jesus'un gördüğüne eminim. O yüzden Ankaragücü karşılaşması 3 farklı kazanılmış olsa da bir iç hesaplamayı gerektirir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Görünen o ki bu ligde her şey Fenerbahçe'nin istediği gibi gidecektir. Liderliğe açılan pencerede sisler görüntüyü bazen engelleyecek, talih de bazen yaver gitmeyecektir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Pazar gecesi İstanbul'da panikte değil atakta olan bir Beşiktaş vardı. İki kanattaki bindirmelerin estetik olmasıyla Weghorst'un rakip kale önündeki yalnızlığı arasındaki çelişkinin mimarı Valerien Ismael'di.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Elindeki güçleri son dakikalara saklamaktan sanık birinin "Lig ekimde değil mayısta bitiyor" demesiyle, İstanbul'da oynadığı son 4 maçta 9 puan kaybetmesi arasındaki çelişki de fazla romantik.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Trabzonspor'a gelince yedikleri onca baskıya rağmen kazanmaları bile mümkündü ama bu ortamdan yenilmeden çıkmak da başarı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Beşiktaş taraftarının Abdullah Avcı'ya ve annesine ettikleri sövgüler ayıp ötesi. O anne 78 gündür yoğun bakımda. Bizim kitabımızda anneler ellerinden öpülmek içindir sövülmek için değil ama nerde o zarafet! Ayrıca Abdullah Avcı hakkı olmayanı değil sözleşmesinde yazanları aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Kayserispor karısındaki Galatasaray'da takım ikiye bölünmüştü, bir yanı "etiketli ihtiyar heyeti" öte yanı futbol okuluna yeni yazılmış acemiler ama hepsi teneffüste.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Takımda forma giymeyi angarya olarak görenler çoktu da Adana Demirspor maçındaki Aslan'dan kalan yeleler bile yoktu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Ama Galatasaray'ın sayılmayan golünde Barış'ın koluna çarpan topla gelen golü iptal eden hakemin Icardi'nin maçın 30'uncu saniyesinde yaptığı vuruşta rakibin koluna çarpan topa penaltı vermesi gerekirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

İkisi de aynı eylemse hiç olmazsa birinde Galatasaray haklıydı. İkisinde de tercih hakkını Kayserispor'dan yana kullanan hakem Arda Kardeşler'de adalet yoktu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Böyle hakemlere adaletli olmaktansa, Okan Buruk'u imha etmek için çalışan trollere hizmet etmek daha anlamlı geliyor belki de. Nasılsa tetikte bekleyen kurşunlar, sırtına saplanacak hedef arıyor! Futbolun ve adaletin anlamını hissedebilmek için önce vicdan gerekiyor. Ne medyada var o vicdan ne futbolcularda ne de hakemlerde. Vicdansızlıktan hayır gelmez şer gelir. Adaleti ve asaleti sahiplenmeyen adamlar da ayaklar altına düşer gelir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan çarpıcı Fenerbahçe yorumu!

Futbolcuların, hakemlerin ve medyanın içinde doğru adamlar yok mudur? Vardır elbet. Parmakla gösterilen adamlar sayesinde saygındır, eğer saygınsa her meslek.

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