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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç Arda Güler için Gençlerbirliği ile görüşecek!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de gelecek vadeden isimler arasında gösterilen 17 yaşındaki Arda Güler, sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. Gençlerbirliği altyapısından yetişen genç yıldız adayı için Fenerbahçe harekete geçiyor. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 09:52
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç Arda Güler için Gençlerbirliği ile görüşecek!

Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler'in haklarının tamamına sahip olmak için harekete geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç Arda Güler için Gençlerbirliği ile görüşecek!

Bilindiği gibi sarı-lacivertliler, Arda'yı 2019 yılında 200 bin euro karşılığında transfer etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç Arda Güler için Gençlerbirliği ile görüşecek!

Gençlerbirliği, genç oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay maddesini de bu anlaşmaya koydurmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç Arda Güler için Gençlerbirliği ile görüşecek!

Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren 17 yaşındaki genç yeteneğin yüzde 20'lik payı için şahıs ve şirketler Gençlerbirliği'nin kapısını çalmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç Arda Güler için Gençlerbirliği ile görüşecek!

2 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, görüşmelerde önceliği ise Fenerbahçe'ye verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç Arda Güler için Gençlerbirliği ile görüşecek!

Akşam'da yer alan habere göre başkan Akdaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bu konu hakkında bir görüşme yapmak için randevu talep etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç Arda Güler için Gençlerbirliği ile görüşecek!

Niyazi Akdaş'ın randevu talebine olumlu dönüş yapıldı. Amerika'da bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye'ye döndüğünde bu zirve gerçekleşecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç Arda Güler için Gençlerbirliği ile görüşecek!

Ankara temsilcisi Arda'nın yüzde 20 payı için 2 milyon euro'luk bir rakam belirlemiş durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç Arda Güler için Gençlerbirliği ile görüşecek!

Koç'a Gençlerbirliği altyapısından yetenekli bazı oyuncular da önerilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç Arda Güler için Gençlerbirliği ile görüşecek!

SÖZLEŞMEDE KRİTİK MADDE

Arda Güler, bu sezon toplamda bin 500 dakika oynarsa serbest kalma bedeli 17.5 milyon euro olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç Arda Güler için Gençlerbirliği ile görüşecek!

Genç oyuncu, belirlenen bu sürenin altında görev alırsa 5 milyon euro'ya serbest kalabilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç Arda Güler için Gençlerbirliği ile görüşecek!

17 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 10 maçta 226 dakika görev aldı.

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