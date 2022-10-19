Fenerbahçe Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor! Emre Mor ve Willian Arao'dan sevindirici haber

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından sahaya geçen futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptığı bildirildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları geçen Willian Arao ve Emre Mor takımla çalıştı.

Joshua King'in özel program eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres'in ise günü tedavi programlarıyla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.