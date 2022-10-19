Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor! Emre Mor ve Willian Arao'dan sevindirici haber

Fenerbahçe Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor! Emre Mor ve Willian Arao'dan sevindirici haber

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Sarı lacivertliler zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürürken Emre Mor ve Willian Arao'dan sevindirici haber geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 19:55 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 20:08
Fenerbahçe Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor! Emre Mor ve Willian Arao'dan sevindirici haber

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından sahaya geçen futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptığı bildirildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları geçen Willian Arao ve Emre Mor takımla çalıştı.

Joshua King'in özel program eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres'in ise günü tedavi programlarıyla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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