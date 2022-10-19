Haberler Fenerbahçe Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır, bir süredir yediği hatalı goller nedeniyle sarı lacivertli camia tarafından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Öyle ki, Fenerbahçeli taraftarlar Altay'ı bir müddet ıslıklamıştı. Buna karşın Jorge Jesus, öğrencisine her seferinde sahip çıktı. Hatta, Fatih Karagümrük maçında Altay Bayındır'a destek vermek için koşan futbolcularına, saha kenarında öfkelendi. Peki, bunun sebebi neydi? Altay Bayındır'ın düşüşünün ardında yatan sebepler neler? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 09:18 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 09:44
Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de olumsuzluk namına en çok konuşulan konu kaleci Altay Bayındır'ın performansı.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Ankaragücü'nden geldiği 2019-20 sezonundan bu yana sarı lacivertli kalenin bankosu olan 24 yaşındaki eldiven, geride kalan sezonlarda en çok övgü alan isimlerden oldu.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Ancak bu sezon Fenerbahçe'de kötü günler geçiriyor.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde toplam 18 maça çıkan Altay Bayındır, 18 gol yedi.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Bayındır, 8 maçtaysa kalesini gole kapattı. Bu sezonki genel performansı tartışılan Bayındır'ın özellikle 5-4 kazanılan Fatih Karagümrük maçında, "Kaleye gelen tüm şutlar gol" oldu tepkileriyle karşı karşıya kaldı.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Peki ne oldu? Altay Bayındır cephesinde değişen bir durum mu var?

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Altay Bayındır'ın yediği hayalı gollerin, Jesus oyun planıyla bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Sarı lacivertliler, son haftalarda sıkı bir 'ofsayt taktiği' uyguluyor.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Fenerbahçe rakiplerini 47 kezle en çok ofsayta düşüren takım durumunda.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Jesus'un çizgi savunma oynama tercihi, Altay Bayındır'ın rakiplerle daha çok karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

24 yaşındaki Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra takımın en eski futbolcusu konumunda. Çünkü 4 sezonda Fenerbahçe'nin kadroları neredeyse her sezon baştan sona değişti.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Ajansspor'un haberine göre Milli kaleci, 4. sezonunu yaşadığı Fenerbahçe'de 7 teknik direktör ve 5 de farklı kaleci antrenörüyle çalıştı. Altay Bayındır, henüz bir kaleci hocasıyla bir tam sezon çalışamadı.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Sürekli farklı teknik adamlar ve kaleci antrenörleriyle çalışan Altay Bayındır, her sezon yeniden kurulan bir savunma hattının arkasında kalede yer aldı.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe kariyerinde toplam 10 maç üst üste aynı savunmacılarla oynamadı ve bunun milli kaleciyi olumsuz etkilediği öne sürüldü.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Son 4 sezondur Fenerbahçe kalesini koruyan Altay Bayındır, 20 yaşında sarı lacivertlilerin kaptanlık pazubandını taktı. Altay, bunu yapabilen en genç oyuncu olmayı başardı.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

4 sezonda 119 kez Fenerbahçe'nin 1 numaralı formasını giyen Altay Bayındır, 133 gol yerken, 36 maçta kalesini kapattı.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Altay'ın, maç başına yediği gol ortalaması 1.1 civarında.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Bayındır'ın Fenerbahçe'de sakatlıklar nedeniyle kaçırdığı toplam maç sayısıysa 29...

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Fenerbahçe, yakın dönemde yetiştirdiği kalecilerle biliniyor. Engin İpekoğlu'ndan başlayan kaleci serüveni; Rüştü Reçber, Volkan Demirel gibi isimlerle devam etmişti. Bunun son örneği Altay Bayındır oldu.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Altay, Fenerbahçe'nin kazandığı birçok mücadelede maçın adamı seçilmişti. Son haftalarda tribünlerden yükselen eleştirilere karşın Altay Bayındır'ı en büyük destekçisi, Jorge Jesus oldu.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

JESUS ÇOK SİNİRLENDİ ÇÜNKÜ...
Karagümrük maçında oyuncuların moral vermek için ona koşmasına Jesus çok sinirlendi. Çünkü Portekizli hocaya göre bu golleri tek başına Altay yedi anlamını taşıyordu.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Jesus, Altay Bayındır'ı rakiplerle daha çok yüz yüze bırakan savunma kurgusundan vazgeçmiyor ama yenilen gollerden de kalecisini tek başına sorumlu tutmuyor.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Jesus, kalecisine çok açık şekilde sahip de çıktı. Taraftara Medipol Başakşehir maçı için çağrıda bulunan Jesus, "Altay'ı tribüne çağırmalarını ve ona destek olmalarını rica ediyorum. Çünkü son oynadığımız maçta bu şekilde olmamıştı. Bu maçta ona destek çıkmalarını rica ediyorum" dedi.

Altay Bayındır'ın düşüşünün sebebi taktikte gizli! Jesus'tan psikolojik savunma

Jesus'a itimatları çok güçlü olan sarı lacivertlilerin cumartesi günü oynanacak Başakşehir maçında Altay Bayındır'a sahip çıkmaları bekleniyor.

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