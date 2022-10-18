Zaman mekan fark etmez Fener affetmez

Fenerbahçe önlenemez yükselişini dün gece başkentte sürdürdü. Sarı lacivertli takım, renktaşı Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Geçen hafta için Avrupa Ligi'nde deplasmanda Larnaca'yı yıkan Sarı Kanaryalar, Avrupa dönüşünde bu kez ligde Ankara'ya gitti. Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe, henüz 3. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle üstünlüğü ele aldı. Ataklarını kesmeden devam eden İstanbul ekibi, 25. dakikada bu kez İrfan Can'ın sayısıyla farkı ikiye çıkarmayı başardı.

GOL SAYISINI 28'E YÜKSELTTİ

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci devrede oyunu rölantiye alan Fenerbahçe uzatma anlarında Rossi'nin golüyle galibiyeti perçinledi. 3 puanı 3 golle alarak gövde gösterisi yapan sarı lacivertli takım, ligde gol sayısını 28'e yükseltti. Fenerbahçe Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puanı hanesine yazdırıp süper bir seri yakaladı. Kanarya 1 maç eksiğine rağmen puanını 20 yapıp zirve takibini de devam ettirdi. Jorge Jesus'un talebeleri bu hafta Başakşehir'i ağırlayacak.