Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dün Fenerbahçe hiç zorlanmadan üç puanı aldı, evine döndü.

Halil Umut Meler derseniz o da zorlanmadı. Çünkü onu zorlayacak bir mücadele sahada yoktu. Ankaragücü'ne gösterdiği ilk sarı kart bence sarı değildi.

Eğer bir sarı, gösteriyorsan aynı sarıdan kırmızı olacak. O zaman göstermeyeceksin. Sakatlık Halil Umut Meler'i biraz hırpalamış olacak ki eski formunda değil.