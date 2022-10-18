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Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı laciverliler mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Ankaragücü - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 08:25 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 08:26
Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – ANAHTAR: PRES

Kora-kor, dişe-diş bir maç izledik… Ankaragücü, Fenerbahçe'nin bütün oyun düzenini bozan, müthiş bir direnç gösterdi. Rakibi sahasında karşıladı, temaslı oynadı, pas yaptırtmadı, enerjilerini hiç eksiltmeden kontrolü vermediler. Fenerbahçe'nin de mazeretleri var. Belki de sezonun en verimsiz-temposuz maçını oynadılar. Klasik tabirle, "Yürüyecek halleri" yoktu. O hep övdüğümüz ön taraf baskısından sonuç alamadıkları gibi dakikalar geçtikçe, topun arkasına geçip sonuca oynamayı tercih ettiler.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İkinci yarıda Jesus, iki kenar orta sahasına (Lincoln-İrfan Can) merkeze doğru yaklaştırıp, oyunu kilitledi. Bu kez rakiplerinin silahıyla oynuyordu. Valencia- Batshuayi ikilisi önde top tutamadı, daha tempolu Rossi-Pedro da oyunun mücadele kısmına geçti.

Buna rağmen maçı rakibe net gol pozisyonu vermeden, üç golün yanında iki de karşı karşıya pozisyondan yararlanamayarak bitirdi.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Maç yoğunluğu takımı çok yıpratmış, bu kadar düşük pas yüzdesiyle hiç oynamamışlardı.

İkinci yarıdaki Jesus hamleleri de bu sıkıntının farkında olarak yapıldı.

Skoru eline alıp, maçı kazanarak bitirmek ve haftanın kazançlısı olmak Fenerbahçe'ye nasip oldu.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Maç eksiğiyle ikinci sıradalar, ligin gizli lideri durumundalar. Hafta içini maçsız geçirip, dinlenme ve iyileşme fırsatı da bulacaklar.

Fenerbahçe defansının oyunu önde kabul etmesi, hemen her maçın devre arasında veya sonunda tartışılıyor. Bu riskin anahtarı takımın hücum presi.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Buradaki sıkıntı Ömer Erdoğan'ın takımını daha görünür ve etkili yaptı.

Bir gol atsalar rüzgarı arkalarına da alırlardı. Ama başka bir ayrıntı daha;

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

19 resmi maçta rakiplerinin 93 kez ofsayta düşmesi. Yani 'tehlikeli' denilen tarz tam bir tuzak haline gelmiş.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – SIKLET FARKI 3 PUANI GETİRDİ

Maç iki taraf için de tempolu başladı. Ankaragücü sezon başındaki gibi değil, yeni transferleri var ama birbirlerine hala alışamamışlar. Fenerbahçe klasik… Bilinen işleri yaptı, defans hattını bayağı ileride tuttu, ileride de baskı yapmaya başladılar. Ama defans hattını ileride tutarken o eski presi yapamadılar.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ankaragücü bundan faydalanmak istedi o da yeterli olmadı. Defansı bu kadar ileri çıkarıp ofsayt taktiği yaparsan, hücumcuların ve orta sahanın mutlak süratle iyi pres yapması gerek. Yapamazsan araya atılan toplarla defans zor anlar yaşar. Nitekim maçın başında bu olayı Fenerbahçe yaşadı.

Ankaragücü'nün bir golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu çizgi beni tatmin etmedi. Bu çizgilerde yıllardır bir tuhaflık var.

Başkent ekibi, Fenerbahçe'nin sıkletinde değil, rakibi de değil. Bu maçta mağlup olsan ne olur, sen rakiplerini yeneceksin. Fenerbahçe 2-0'ı bulduktan sonra çok fazla gaza basmadı, Ankaragücü'nün durumuna göre oynadı. Vakit ilerledikçe ev sahibi takım yoruldu ve maçın başındaki etkinliğini yitirdi.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

90 dakika boyunca direksiyonda İstanbul'un sarı-lacivertlileri vardı.

Maalesef yıllardır Ankara'ya bir stat yapılmadı. Seyirci kilometrelerce dışarı çıkıp eziyet çekiyor. Zemin de çok kötü. Güya başkent. Zaten Avrupa'da bir tek Türkiye'de başkentten şampiyon çıkmadı.

Diğer başkentlerden şampiyon çıktı.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dün Fenerbahçe hiç zorlanmadan üç puanı aldı, evine döndü.

Halil Umut Meler derseniz o da zorlanmadı. Çünkü onu zorlayacak bir mücadele sahada yoktu. Ankaragücü'ne gösterdiği ilk sarı kart bence sarı değildi.

Eğer bir sarı, gösteriyorsan aynı sarıdan kırmızı olacak. O zaman göstermeyeceksin. Sakatlık Halil Umut Meler'i biraz hırpalamış olacak ki eski formunda değil.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL – MİLİMETRİK TAKTİK

Aslında Fenerbahçe için sıkıntılı maçlardan biriydi Ankaragücü karşılaşması… Zira 3. bölge oyuncuları çok hareketli, defans arkası koşular yapabilecek yetenekteydi.

Erken gelen Fenerbahçe golünün, Ankara ekibinin planlarını bozduğunu düşünüyor. Buna rağmen disiplinli oyundan taviz vermediler.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe 47.2 metreyle kalesinden en uzakta oynayan takım durumunda… Hal böyle olunca defans arkasına atılan yerden ve yüksek toplarda rakibin Altay'la karşı karşıya kalma olasılığı çok yüksekti. Sezon başından bu yana; bu Jesus taktiğini, "pamuk ipliğine bağlı" olarak değerlendirmiştim.

Lakin dün gece görüldü ki bunun adı "milimetrik taktik."

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Jorge Jesus'un bu kadar rahatça 3'lü savunmayı oynayabilmesinin, kaleye bu kadar uzak durabilmesinin bir nedeni var. Antrenmanlarda eminim en çok bu taktik üzerine çalışıyor.

Fenerbahçe'nin 3. bölgesi zaten üretken. Öyle ya da böyle gol atmayı başarıyorlar. Bu nedenle Jesus'un esas numarasının bu milimetrik taktik olduğuna adım gibi eminim. Ben nasılsa golü buluyorum, rakibi dar alana sıkıştırıp yapılan ofsayt tuzağına düşüreyim düşüncesi şimdiye kadar tıkır tıkır işledi. En zeki hücumculara, en çok kafası çalışan santrforlara, en hızlı forvetlere… Tekmili birden Jesus'un tuzağına düştü.

Spor yazarları Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bundan sonra daha dikkatli olurlar mı bilinmez ama Fenerbahçeli savunmacılar bu taktiği ezberledi.

Yorgunluğa rağmen 8 günde 3 maçta 10 gol atmayı başardı Fenerbahçe.

İyi çalışma, doğru taktik, kaliteli ayaklar yorgunluğa rağmen galip gelmeyi bildi.

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