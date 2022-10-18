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Kapanış Rossi’den

66’da oyuna giren Uruguaylı oyuncu, 90+1’de sahne aldı. Diego Rossi, ligdeki 2’nci golünü kaydetmiş oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 06:50
Kapanış Rossi’den
Ankarada'ki mücadelenin ikinci yarısında kaçırdığı fırsatları cömertçe harcayan Fenerbahçe'de, kapanış golü Diego Rossi'den geldi. 66'da Enner Valencia'nın yerine oyuna giren Uruguaylı oyuncu, 90+1'de sahneye çıktı. Hızlı gelişen atakta Ferdi'nin soldan ceza sahasına girerek yaptığı orta savunmaya çarptı. Topu takip eden Rossi, kale önünde bitirici vuruşu yaptı. Ağları sarsan 24 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını 2'ye çıkarttı. Daha önce Alanyaspor maçında fileleri havalandıran genç futbolcu, ligde ayrıca 2 de asist yapmayı başardı.
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