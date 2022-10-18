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İstedik aldık

Portekizli çalıştırıcı, “Çekişmeli bir maç olacağını biliyorduk, öyle de oldu. İlk yarıda bulduğumuz gollerin avantajıyla üç puanı aldık” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 06:50
İstedik aldık

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0 kazandıklarını A.Gücü maçının ardından öz eleştiri yaptı. Karşılaşmadan önce yaptığı açıklamada, "Ligdeki her maç gibi zor bir maç olacak. Çekişmeli bir maç olacak. Buradan üç puan alabilmek için kalitemize güveniyoruz" ifadelerini kullanan Portekizli çalıştırıcı maç sonunda şu ifadeleri kullandı: "Ankara'da bizi zor bir 90 dakikanın beklediğini biliyorduk. Rakibimiz bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece 1 kez gol atamamıştı. Mücadelenin hemen başında yakaladığımız ilk fırsatı golle sonuçlandırdık ve öne geçtik. Ardından devre bitmeden iki farklı üstünlüğü yakaladık. Elbette bu skor bizi biraz da olsa rehavete sürükledi. Rakibimiz de zaman zaman kalemizde tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Hızlı ve mücadeleci bir maç oldu. Aradığımız ve istediğimiz üçüncü golü uzatmalarda bulduk. Önemli olan, bir deplasman maçından daha üç puan alarak dönmek. Tüm futbolcularım verdiğim görevleri başarıyla yerine getirdiler, onları kutluyorum."

JORGE'DEN BAŞSAĞLIĞI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ankaragücü maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.Portekizli teknik adam Jesus, "Öncelikle Bartın'da hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Ailelerine üzüntülerimi dile getiriyorum" derken, 5-6 sakat oyuncularının da en kısa sürede geri döndürmek istediklerini söyledi.

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