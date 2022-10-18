Haberler Fenerbahçe Gürcan Bilgiç'ten Altay Bayındır yorumu! "Türkiye'nin..."

Gürcan Bilgiç'ten Altay Bayındır yorumu! "Türkiye'nin..."

Usta yorumcu Gürcan Bilgiç, Futbol Plus Youtube ekranlarında, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın moderatörlüğünde Fenerbahçe gündemini değerlendirdi. Bilgiç yaptığı açıklamada, son zamanlarda sıkça eleştirilen Altay Bayındır'a sahip çıktı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 13:13
Fenerbahçe haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Altay Bayındır yorumu! "Türkiye'nin en iyisi..."

İşte Bilgiç'in o sözleri...

Fenerbahçe haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Altay Bayındır yorumu! "Türkiye'nin en iyisi..."

"Altay konusunda, Türkiye'nin en iyi kalecisi olduğunu düşünüyorum.

Fenerbahçe haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Altay Bayındır yorumu! "Türkiye'nin en iyisi..."

Formsuz bir dönem geçiriyor, kötü goller yedi.

Fenerbahçe haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Altay Bayındır yorumu! "Türkiye'nin en iyisi..."

Bir laf vardır, "İyi kaleciler kötü gol yer" diye ama Altay hatalı goller yiyor. Bunu düzeltebilir.

Fenerbahçe haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Altay Bayındır yorumu! "Türkiye'nin en iyisi..."

Fakat, bu baskıyı kaldırması lazım. Fenerbahçe'nin takım kaptanı, kalecisi, henüz 23-24 yaşında, çok genç.

Fenerbahçe haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Altay Bayındır yorumu! "Türkiye'nin en iyisi..."

Kolay değil, hep doğru karar vermesi.

Fenerbahçe haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Altay Bayındır yorumu! "Türkiye'nin en iyisi..."

8+3, hatta ileri dönemlerde 7+4'e dönecek bir kural varken, kaleciyi yabancı yapmak mantıklı değil.

Fenerbahçe haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Altay Bayındır yorumu! "Türkiye'nin en iyisi..."

Bugün Galatasaray'ın nasıl zorlandığını görüyorsunuz. Muslera yabancı olunca, ortadaki 3 yerli olmuyor.

Fenerbahçe haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Altay Bayındır yorumu! "Türkiye'nin en iyisi..."

"FENERBAHÇE TARAFTARI LİNÇ ETMEYİ BIRAKSIN"
Özellikle Fenerbahçe taraftarı, Altay'ı linç etmeyi bıraksın, çocuğun sahalara iyi dönmesi için uğraşsın.

Fenerbahçe haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Altay Bayındır yorumu! "Türkiye'nin en iyisi..."

Özel bir sezon geçiriyorlar. Bu sezon bu kadar katı eleştiri yapmanın sezonu değil.

Fenerbahçe haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Altay Bayındır yorumu! "Türkiye'nin en iyisi..."

Cumhuriyetin 100. yılı dendi. Futbol takımına, basketbol takımına, voleybol takımına yatırım yapıldı. İddialı bir sezona giriliyor kulüp olarak.

Fenerbahçe haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Altay Bayındır yorumu! "Türkiye'nin en iyisi..."

Taraftar da bu işin içinde olmalı, bu elektriği vermeli herkese."

GÜRCAN BİLGİÇ'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

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