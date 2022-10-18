Gürcan Bilgiç'ten Altay Bayındır yorumu! "Türkiye'nin..."

Son olarak Ankaragücü deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de gözler, Altay Bayındır'ın üzerindeydi.
Son olarak Ankaragücü deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de gözler, Altay Bayındır'ın üzerindeydi.
Bir süredi kalesinde hatalı goller yiyen Altay, sarı lacivertli camia tarafından eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
Usta yorumcu Gürcan Bilgiç, Altay Bayındır'ın performansını, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın moderatörlüğünde, Futbol Plus Youtube ekranlarında değerlendirdi.
İşte Bilgiç'in o sözleri...
"Altay konusunda, Türkiye'nin en iyi kalecisi olduğunu düşünüyorum.
Formsuz bir dönem geçiriyor, kötü goller yedi.
Bir laf vardır, "İyi kaleciler kötü gol yer" diye ama Altay hatalı goller yiyor. Bunu düzeltebilir.
Fakat, bu baskıyı kaldırması lazım. Fenerbahçe'nin takım kaptanı, kalecisi, henüz 23-24 yaşında, çok genç.
Kolay değil, hep doğru karar vermesi.
8+3, hatta ileri dönemlerde 7+4'e dönecek bir kural varken, kaleciyi yabancı yapmak mantıklı değil.
Bugün Galatasaray'ın nasıl zorlandığını görüyorsunuz. Muslera yabancı olunca, ortadaki 3 yerli olmuyor.
"FENERBAHÇE TARAFTARI LİNÇ ETMEYİ BIRAKSIN"
Özellikle Fenerbahçe taraftarı, Altay'ı linç etmeyi bıraksın, çocuğun sahalara iyi dönmesi için uğraşsın.
Özel bir sezon geçiriyorlar. Bu sezon bu kadar katı eleştiri yapmanın sezonu değil.
Cumhuriyetin 100. yılı dendi. Futbol takımına, basketbol takımına, voleybol takımına yatırım yapıldı. İddialı bir sezona giriliyor kulüp olarak.
Taraftar da bu işin içinde olmalı, bu elektriği vermeli herkese."
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