Golünü attı kahvesini içti

Son haftalarda formayı kapan İrfan Can Kahveci, Ankaragücü karşısında da ilk 11'de sahaya çıktı. Jorge Jesus'un hücum hattında şans görev verdiği 27 yaşındaki futbolcu, başarılı bir oyun oynadı. 25'te sarı- lacivertli ekip adına farkı ikiye çıkartan isim oldu. VALENCİA'NIN pasında kaleyi karşısına alan İrfan Can'ın yaptığı sert vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu yumruğuyla uzaklaştırmak istedi. Fakat müdahalesi başarılı olmayınca top ağlara gitti. Bu sezon 5. kez gol sevinci yaşayan İrfan, 72'de yerini İsmail'e bıraktı.