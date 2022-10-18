Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeydi! Rıdvan Yılmaz'dan transfer kararı

KARİYERİNE RANGERS'TA DEVAM EDECEK

Son dönemde Trabzonspor ile Galatasaray'ın radarına giren ve iki kulübün de kiralık olarak kadrosuna katmak istediği milli oyuncunun, gelen tekliflere olumlu yanıt vermediği ve kariyerine Rangers'da devam edeceği öğrenildi.