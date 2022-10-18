Haberler Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeydi! Rıdvan Yılmaz'dan transfer kararı

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeydi! Rıdvan Yılmaz'dan transfer kararı

Son dakika spor haberleri: Sezon başında Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan ancak yeteri kadar forma şansı bulamayan Rıdvan Yılmaz'ın Türkiye'ye döneceği iddia edilmişti. Galatasaray ve Trabzonspor'un gündeminde olduğu öne sürülen milli futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 09:48 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 09:49
Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeydi! Rıdvan Yılmaz'dan transfer kararı

Kariyerinde ilk kez yurt dışına çıkan 21 yaşındaki futbolcu, yeni takımında yeteri kadar süre alamadı.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeydi! Rıdvan Yılmaz'dan transfer kararı

Bu sezon sadece 4 maçta görev alan Rıdvan, 180 dakika sahada kaldı.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeydi! Rıdvan Yılmaz'dan transfer kararı

İlk 11'e girmekte zorlanan genç oyuncu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeydi! Rıdvan Yılmaz'dan transfer kararı

KARİYERİNE RANGERS'TA DEVAM EDECEK

Son dönemde Trabzonspor ile Galatasaray'ın radarına giren ve iki kulübün de kiralık olarak kadrosuna katmak istediği milli oyuncunun, gelen tekliflere olumlu yanıt vermediği ve kariyerine Rangers'da devam edeceği öğrenildi.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeydi! Rıdvan Yılmaz'dan transfer kararı

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

Rıdvan Yılmaz, 21 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeydi! Rıdvan Yılmaz'dan transfer kararı

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan 21 yaşındaki sol bek, 2019 yılında siyah-beyazlılarla profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeydi! Rıdvan Yılmaz'dan transfer kararı

2019/2020 sezonunu U19 takımında geçiren Rıdvan, 2020/2021 sezonunda yeniden A takıma yükseldi.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeydi! Rıdvan Yılmaz'dan transfer kararı

Beşiktaş formasıyla gösterdiği başarılı performansla milli takıma kadar yükselen ve Avrupa kulüplerinin radarına giren Rıdvan Yılmaz, sezon başında Glasgow Rangers'a transfer oldu.

Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeydi! Rıdvan Yılmaz'dan transfer kararı

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Rıdvan'ın İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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