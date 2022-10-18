Galatasaray ve Trabzonspor'un gündemindeydi! Rıdvan Yılmaz'dan transfer kararı

Kariyerini Glasgow Rangers'ta sürdüren Rıdvan Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kariyerini Glasgow Rangers'ta sürdüren Rıdvan Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezon öncesi adı sık sık Eintracht Frankfurt ile anılan milli futbolcu, daha sonra İskoç ekibine transfer olmuştu.
Rangers, Rıdvan Yılmaz transferi için Beşiktaş'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Kariyerinde ilk kez yurt dışına çıkan 21 yaşındaki futbolcu, yeni takımında yeteri kadar süre alamadı.
Bu sezon sadece 4 maçta görev alan Rıdvan, 180 dakika sahada kaldı.
İlk 11'e girmekte zorlanan genç oyuncu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray ile Trabzonspor'un Glasgow Rangers'ta forma şansı bulmakta zorlanan Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
İki takımın da milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Sezon başında İskoçya devi Rangers'a 5 senelik imza atan Rıdvan Yılmaz, takımdaki son durumuyla ilgili kararını verdi.
KARİYERİNE RANGERS'TA DEVAM EDECEK
Son dönemde Trabzonspor ile Galatasaray'ın radarına giren ve iki kulübün de kiralık olarak kadrosuna katmak istediği milli oyuncunun, gelen tekliflere olumlu yanıt vermediği ve kariyerine Rangers'da devam edeceği öğrenildi.
RIDVAN YILMAZ KİMDİR?
Rıdvan Yılmaz, 21 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan 21 yaşındaki sol bek, 2019 yılında siyah-beyazlılarla profesyonel sözleşme imzaladı.
2019/2020 sezonunu U19 takımında geçiren Rıdvan, 2020/2021 sezonunda yeniden A takıma yükseldi.
Beşiktaş formasıyla gösterdiği başarılı performansla milli takıma kadar yükselen ve Avrupa kulüplerinin radarına giren Rıdvan Yılmaz, sezon başında Glasgow Rangers'a transfer oldu.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Rıdvan'ın İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.