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Fenerbahçe'den müthiş istatistik! 103 gollü sezonda bile...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Takımın başına Jorge Jesus'un getirilmesiyle birlikte adeta şaha kalkan Fenerbahçe'de gollerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler müthiş bir istatistiğe imza attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 16:16
Fenerbahçe'den müthiş istatistik! 103 gollü sezonda bile...

Sarı-Lacivertliler şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda 103 gole ulaşmıştı.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! 103 gollü sezonda bile...

Takvim'in haberine göre; Kanarya, o sezon ilk 9 hafta sonunda rakip filelere 20 gol bırakmıştı.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! 103 gollü sezonda bile...

Bu sezon ise ilk 9 maç sonunda 28 gol attı.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! 103 gollü sezonda bile...

Şampiyonluk ateşini daha ilk haftalarda yakmaya başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte müthiş bir hücum takımı oluşturdu.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! 103 gollü sezonda bile...

Fenerbahçe'de neredeyse tüm oyuncular skora katkı yapıyor.

Fenerbahçe'den müthiş istatistik! 103 gollü sezonda bile...

Geçen sezon bir başka Portekizli teknik adam Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe ilk 9 haftada 19 puan toplarken rakip filelere 13 gol bıraktı.

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