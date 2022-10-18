Fenerbahçe'den müthiş istatistik! 103 gollü sezonda bile...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Eryaman Stadı'nda Ankaragücü'ne konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Eryaman Stadı'nda Ankaragücü'ne konuk oldu.
Kanarya, rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golleri Michy Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi kaydetti.
Süper Lig'in gizli lideri durumundaki Fenerbahçe, 1 maçı eksik olmasına rağmen lider Adana Demirspor'un sadece 1 puan gerisinde.
Beşiktaş'a göre 1 maçı eksik olan Kanarya, rakibinden 1 puan önde.
Trabzonspor'a da 2 puan fark atmış durumda.
Galatasaray ile 9 maç oynayan Fenerbahçe, ezeli rakibinin de 3 puan önünde bulunuyor.
Fenerbahçe, bu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 9 hafta sonunda 28 gol attı.
TRABZONSPOR VE GALATASARAY'IN TOPLAMINDAN FAZLA
Trabzonspor ve Galatasaray'ın toplamından daha fazla gol atan Fenerbahçe rekor kırdığı sezona da göz kırpıyor.
Sarı-Lacivertliler şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda 103 gole ulaşmıştı.
Takvim'in haberine göre; Kanarya, o sezon ilk 9 hafta sonunda rakip filelere 20 gol bırakmıştı.
Bu sezon ise ilk 9 maç sonunda 28 gol attı.
Şampiyonluk ateşini daha ilk haftalarda yakmaya başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte müthiş bir hücum takımı oluşturdu.
Fenerbahçe'de neredeyse tüm oyuncular skora katkı yapıyor.
Geçen sezon bir başka Portekizli teknik adam Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe ilk 9 haftada 19 puan toplarken rakip filelere 13 gol bıraktı.