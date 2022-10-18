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Fenerbahçe'de Batshuayi coştu bir kere!

Fenerbahçe’de gol perdesini açan Batshuayi, 8. maçında 5. kez ağları sarstı. Üst üste 4 maçta 4. kez fileleri havalandırdı ve çektiği 7 şutta da 5 gol buldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe'de Batshuayi coştu bir kere!

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldız santrforu Michy Batshuayi, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de görev aldı. Avrupa Ligi'nde Rennes ve iç sahadaki AEK Larnaca maçlarında 11'de oynayan 29 yaşındaki golcü oyuncu, Süper Lig'de 3 maçta sonradan oyuna girmişti. Teknik direktör Jorge Jesus'tan formayı kapan Batsman, Ankaragücü maçına da damga vurdu. Belçikalı santrfor, maçta 5 dakika dolmadan sahneye çıktı.

14 MAÇTA 8 GOL ATTI
Lincoln'ün frikiğinde, ceza sahasında Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top defansa çarpıp Batshuayi'nin önünde kaldı ve yıldız golcü de ağları havalandırmakta zorlanmadı. Bu sezon 8. maçında 5. kez ağları sarstı. Üst üste 4 maçta 4 golle coştu. Son 7 şutunda 5 gol atmayı başardı. Belçika Milli Takımı'nda da 3 gol atan tecrübeli forvet, bu sezon toplam 14 maçta 8 gol kaydetti. 66'da Pedro'yla değişen Batshuayi, alkışlar eşliğinde sahadan çıktı.

5 AY SONRA İLK 11'DE ÇIKTI
Michy Batshuayi, Süper Lig'de 5 ayı aşkın bir süre sonra 11'de forma giydi. Belçikalı oyuncu ligde son olarak, geçen sezon Beşiktaş forması giyerken, 8 Mayıs'ta şimdiki takımı Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görev almıştı.

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