Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Süper Lig'de karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Süper Lig'de karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile kendi evinde kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Kanarya'da Teknik Direktör Jorge Jesus'un önderliğinde Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşmanın hazırlıklarına başlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 19:21
Fenerbahçe Süper Lig'de karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen oyuncuların yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladıkları kaydedildi. Diğer futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaparak sürdürdükleri antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Joshua King ve Willian Arao'nun özel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü, Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve Emre Mor'un ise günü tedavi programlarıyla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

DİĞER
Eşini sete kendi elleriyle hazırladı! Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün eğlenceli halleri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor adını bir üst tura yazdırdı
Kayserispor evinde turladı!
G.Saray'dan Riva çıkarması! TFF ile görüşme...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den G.Saray'a sert sözler! Ustalaşmış durumda...
F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt!
Memurlara müjde! 2023 Memur mesai ücreti...
UEK EKRANI | Uzaktan Eğitim Kapısı
İzmir'de deprem mi oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor evinde turladı! Kayserispor evinde turladı! 19:24
Kanarya'da Başakşehir mesaisi başladı! Kanarya'da Başakşehir mesaisi başladı! 19:20
G.Saray'dan Riva çıkarması! TFF ile görüşme... G.Saray'dan Riva çıkarması! TFF ile görüşme... 18:45
F.Bahçe'den G.Saray'a sert sözler! Ustalaşmış durumda... F.Bahçe'den G.Saray'a sert sözler! Ustalaşmış durumda... 18:36
Hakim karşısına çıktı! Neymar'dan o suçlamalara cevap Hakim karşısına çıktı! Neymar'dan o suçlamalara cevap 18:09
G.Saray'dan F.Bahçe'ye göndermeli paylaşım! G.Saray'dan F.Bahçe'ye göndermeli paylaşım! 17:53
Daha Eski
Anadolu Efes - Valencia Basket | CANLI Anadolu Efes - Valencia Basket | CANLI 17:53
F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! 17:17
Manisa FK penaltılarda turladı Manisa FK penaltılarda turladı 17:11
Trabzonspor derbinin hikayesini paylaştı! Trabzonspor derbinin hikayesini paylaştı! 17:11
Altay'a kupada şok! Altay'a kupada şok! 17:03
Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler! Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler! 17:01