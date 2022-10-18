FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! 2 gol daha atarsa...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Jorge Jesus'un öğrencileri, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi kaydetti.
Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, ortaya koyduğu başarılı performansla adından yine söz ettirmeyi başardı.
İrfan Can Başkent'te de sahne aldı ve kahve içme sevincini yaptı.
Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından çektiği şutla Ankaragücü filelerini havalandırdı.
Tecrübeli oyuncu böylece Avrupa Ligi'ndeki Rennes mücadelesinin ardından yine ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza atmış oldu.
Takvim'in haberine göre; Kanarya'nın başarısında büyük pay sahibi olan İrfan Can, 2 gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kıracak.
Bu sezon 5 gol ve 1 asistle mücadele eden yıldız oyuncu geçen sezonu ise 4 gol, 8 asistle tamamladı.
2020-2021 sezonunda 6 gol, 5 asist, 2019-2020'de 6 gol, 5 asist ve 2018-2019 sezonunda 4 gol, 5 asist üreten İrfan Can Kahveci, 2 gol atması durumunda 7 gole ulaşacak ve en çok gol attığı sezonu geride bırakmış olacak.
Bu sezon Süper Lig'de takımının oynadığı 9 maçın 2'sini sakatlığı nedeniyle kaçıran yıldız oyuncu 1 maçta ise yedek kulübesindeydi.
Tecrübeli futbolcu, 7. haftada oynanan Alanyaspor maçı sonrasında Ankaragücü karşılaşmasında bir kez daha fileleri havalandırdı.
Bu sezon Avrupa Ligi elemeleri play-off turu rövanş maçında Austria Wien'e 2 gol atan İrfan Can Kahveci, Avrupa Ligi gruplarında ise Rennes deplasmanında sahne aldı ve takımı adına 1 gole imza attı.
Jorge Jesus ile futbolu daha da olgunlaşan İrfan Can Kahveci, 2021 yılında Başakşehir'den transfer edilmişti.
Fenerbahçe kariyerinde 54 maçta 9 gol ve 11 asiste ulaşan yıldız oyuncu 23 kez de milli formayı sırtına geçirdi.