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FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! 2 gol daha atarsa...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe'de öne çıkan isimlerden biri de İrfan Can Kahveci oldu. Takımının 2. golünü kaydeden yıldız futbolcu, oynadığı futbolla da beğeni kazandı. Öte yandan İrfan Can, 2 gol daha atması halinde bir rekora imza atacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 13:55
FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! 2 gol daha atarsa...

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, ortaya koyduğu başarılı performansla adından yine söz ettirmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! 2 gol daha atarsa...

İrfan Can Başkent'te de sahne aldı ve kahve içme sevincini yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! 2 gol daha atarsa...

Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından çektiği şutla Ankaragücü filelerini havalandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! 2 gol daha atarsa...

Tecrübeli oyuncu böylece Avrupa Ligi'ndeki Rennes mücadelesinin ardından yine ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza atmış oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! 2 gol daha atarsa...

Takvim'in haberine göre; Kanarya'nın başarısında büyük pay sahibi olan İrfan Can, 2 gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kıracak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! 2 gol daha atarsa...

Bu sezon 5 gol ve 1 asistle mücadele eden yıldız oyuncu geçen sezonu ise 4 gol, 8 asistle tamamladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! 2 gol daha atarsa...

2020-2021 sezonunda 6 gol, 5 asist, 2019-2020'de 6 gol, 5 asist ve 2018-2019 sezonunda 4 gol, 5 asist üreten İrfan Can Kahveci, 2 gol atması durumunda 7 gole ulaşacak ve en çok gol attığı sezonu geride bırakmış olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! 2 gol daha atarsa...

Bu sezon Süper Lig'de takımının oynadığı 9 maçın 2'sini sakatlığı nedeniyle kaçıran yıldız oyuncu 1 maçta ise yedek kulübesindeydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! 2 gol daha atarsa...

Tecrübeli futbolcu, 7. haftada oynanan Alanyaspor maçı sonrasında Ankaragücü karşılaşmasında bir kez daha fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! 2 gol daha atarsa...

Bu sezon Avrupa Ligi elemeleri play-off turu rövanş maçında Austria Wien'e 2 gol atan İrfan Can Kahveci, Avrupa Ligi gruplarında ise Rennes deplasmanında sahne aldı ve takımı adına 1 gole imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! 2 gol daha atarsa...

Jorge Jesus ile futbolu daha da olgunlaşan İrfan Can Kahveci, 2021 yılında Başakşehir'den transfer edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci rekora koşuyor! 2 gol daha atarsa...

Fenerbahçe kariyerinde 54 maçta 9 gol ve 11 asiste ulaşan yıldız oyuncu 23 kez de milli formayı sırtına geçirdi.

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