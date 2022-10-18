Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı CANLI izle

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransız ekibi Asvel'i konuk ediyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 0-0 Asvel Lyon

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 20:45'te başladı. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

HEDEF 3'TE 3 YAPMAK!

Sarı-lacivertliler, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında ise Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 mağlup etti. Konuk ekibin ise 2 maç sonunda birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.