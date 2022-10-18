Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı CANLI izle

Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı CANLI izle

Son dakika haberleri... THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, üçüncü maçında Fransa ekibi Asvel Lyon ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 20:30 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 20:42
Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı CANLI izle

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransız ekibi Asvel'i konuk ediyor. Maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR

1. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 0-0 Asvel Lyon

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 20:45'te başladı. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

HEDEF 3'TE 3 YAPMAK!

Sarı-lacivertliler, ligdeki ilk maçında Bayern Münih'i deplasmanda 74-62, ikinci maçında ise Maccabi Playtika'yı sahasında 86-71 mağlup etti. Konuk ekibin ise 2 maç sonunda birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

DİĞER
Galatasaray’da Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed pişmanlığı! Dünya yıldızları bekleneni veremedi…
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor adını bir üst tura yazdırdı
Dünyanın gözü onlarda! Devre arasında...
G.Saray'dan Riva çıkarması! TFF ile görüşme...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya'da Başakşehir mesaisi başladı!
F.Bahçe'den G.Saray'a sert sözler! Ustalaşmış durumda...
UEK nedir? Uzaktan Eğitim Kapısı ne işe yarar?
Memurlara müjde! 2023 Memur mesai ücreti...
UEK EKRANI | Uzaktan Eğitim Kapısı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor evinde turladı! Kayserispor evinde turladı! 19:24
Kanarya'da Başakşehir mesaisi başladı! Kanarya'da Başakşehir mesaisi başladı! 19:20
G.Saray'dan Riva çıkarması! TFF ile görüşme... G.Saray'dan Riva çıkarması! TFF ile görüşme... 18:45
F.Bahçe'den G.Saray'a sert sözler! Ustalaşmış durumda... F.Bahçe'den G.Saray'a sert sözler! Ustalaşmış durumda... 18:36
Hakim karşısına çıktı! Neymar'dan o suçlamalara cevap Hakim karşısına çıktı! Neymar'dan o suçlamalara cevap 18:09
G.Saray'dan F.Bahçe'ye göndermeli paylaşım! G.Saray'dan F.Bahçe'ye göndermeli paylaşım! 17:53
Daha Eski
Anadolu Efes - Valencia Basket | CANLI Anadolu Efes - Valencia Basket | CANLI 17:53
F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a yanıt! 17:17
Manisa FK penaltılarda turladı Manisa FK penaltılarda turladı 17:11
Trabzonspor derbinin hikayesini paylaştı! Trabzonspor derbinin hikayesini paylaştı! 17:11
Altay'a kupada şok! Altay'a kupada şok! 17:03
Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler! Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler! 17:01