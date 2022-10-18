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Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-0'lık skorla mağlup etti. Fotomaç yazarı Erman Toroğlu yazısında müsabakayı değerlendirdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 06:50
Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadele 3-0'lık skorla sarı-lacivertlilerin lehine tamamlandı ve Fotomaç yazarı Erman Toroğlu müsabakayı değerlendirdi.

Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var

İŞTE ERMAN TOROĞLU'NUN YAZISI

Maç iki taraf için de tempolu başladı. Ankaragücü sezon başındaki gibi değil, yeni transferleri var ama birbirlerine hala alışamamışlar.

Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var

Fenerbahçe klasik… Bilinen işleri yaptı, defans hattını bayağı ileride tuttu, ileride de baskı yapmaya başladılar. Ama defans hattını ileride tutarken o eski presi yapamadılar.

Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var

Ankaragücü bundan faydalanmak istedi o da yeterli olmadı.

Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var

Defansı bu kadar ileri çıkarıp ofsayt taktiği yaparsan, hücumcuların ve orta sahanın mutlak süratle iyi pres yapması gerek.

Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var

Yapamazsan araya atılan toplarla defans zor anlar yaşar. Nitekim maçın başında bu olayı Fenerbahçe yaşadı.

Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var

Ankaragücü'nün bir golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var

Bu çizgi beni tatmin etmedi. Bu çizgilerde yıllardır bir tuhaflık var.

Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var

Başkent ekibi, Fenerbahçe'nin sıkletinde değil, rakibi de değil. Bu maçta mağlup olsan ne olur, sen rakiplerini yeneceksin.

Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var

Fenerbahçe 2-0'ı bulduktan sonra çok fazla gaza basmadı, Ankaragücü'nün durumuna göre oynadı. Vakit ilerledikçe ev sahibi takım yoruldu ve maçın başındaki etkinliğini yitirdi.

Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var

90 dakika boyunca direksiyonda İstanbul'un sarı-lacivertlileri vardı. Maalesef yıllardır Ankara'ya bir stat yapılmadı. Seyirci kilometrelerce dışarı çıkıp eziyet çekiyor. Zemin de çok kötü. Güya başkent.

Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var

Zaten Avrupa'da bir tek Türkiye'de başkentten şampiyon çıkmadı. Diğer başkentlerden şampiyon çıktı.

Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var

Dün Fenerbahçe hiç zorlanmadan üç puanı aldı, evine döndü. Halil Umut Meler derseniz o da zorlanmadı.

Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var

Çünkü onu zorlayacak bir mücadele sahada yoktu. Ankaragücü'ne gösterdiği ilk sarı kart bence sarı değildi.

Erman Toroğlu: Aralarında sıklet farkı var

Eğer bir sarı, gösteriyorsan aynı sarıdan kırmızı olacak. O zaman göstermeyeceksin. Sakatlık Halil Umut Meler'i biraz hırpalamış olacak ki eski formunda değil.

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