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Bir bakışta 90 dakika

Henrique'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, Serdar Aziz'in kafa şutu defanstan döndü. Batshuayi, altıpasta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 06:50
Bir bakışta 90 dakika

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Henrique'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, Serdar Aziz'in kafa şutu defanstan döndü. Batshuayi, altıpasta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

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Valencia'nın pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan İrfan Can'ın ser t vuruşu, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen ağlarda gitti: 0-2.

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Beridze'nin pasında topla buluşan Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Meler, VAR'ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

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Malcuit'in or tasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Beridze'nin vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır, son anda yatarak kurtardı.

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Ankaragücü yine etkili geldi... Emre Kılınç'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Henrique'nin ters vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay, son anda çıkardı.

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Ankaragücü etkili geldi. Jese'nin derin pasında Altay ile karşı karşıya kalan Beridze, Altay'ı geçmek istedi ancak Altay topun kontrolünü sağladı.

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Fenerbahçe gole çok yaklaştı! İr fan Can'ın pasında savunma arkasına sarkan Valencia, karşı karşıya pozisyonda kaleci Gökhan'ı geçemedi.

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Fenerbahçe penaltı bekledi... Ceza alanına girmek isteyen Ferdi Kadıoğlu, Mujakic'in müdahalesi ile yerde kaldı. Ancak hakem devam kararı verdi.

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Crespo ile verkaça giren Ferdi, sol kanattan çizgiye inip topu or taya çevirdi. Arka direğe açılan meşin yuvarlağı Diego Rossi ağlara gönderdi: 0-3.

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