Bir bakışta 90 dakika

3
Henrique'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, Serdar Aziz'in kafa şutu defanstan döndü. Batshuayi, altıpasta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
25
Valencia'nın pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan İrfan Can'ın ser t vuruşu, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen ağlarda gitti: 0-2.
26
Beridze'nin pasında topla buluşan Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Meler, VAR'ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
37
Malcuit'in or tasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Beridze'nin vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır, son anda yatarak kurtardı.
39
Ankaragücü yine etkili geldi... Emre Kılınç'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Henrique'nin ters vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay, son anda çıkardı.
53
Ankaragücü etkili geldi. Jese'nin derin pasında Altay ile karşı karşıya kalan Beridze, Altay'ı geçmek istedi ancak Altay topun kontrolünü sağladı.
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Fenerbahçe gole çok yaklaştı! İr fan Can'ın pasında savunma arkasına sarkan Valencia, karşı karşıya pozisyonda kaleci Gökhan'ı geçemedi.
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Fenerbahçe penaltı bekledi... Ceza alanına girmek isteyen Ferdi Kadıoğlu, Mujakic'in müdahalesi ile yerde kaldı. Ancak hakem devam kararı verdi.
+1
Crespo ile verkaça giren Ferdi, sol kanattan çizgiye inip topu or taya çevirdi. Arka direğe açılan meşin yuvarlağı Diego Rossi ağlara gönderdi: 0-3.