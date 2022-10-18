Haberler Fenerbahçe 15 golle zirvedeler

15 golle zirvedeler

Fenerbahçe, A.Gücü deplasmanında ilk yarıda attığı gollerle daha 25'inci dakikada iki farklı üstünlüğü yakaladı. 3'üncü dakikada Batshuayi, 25'inci dakikada da İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 06:50
15 golle zirvedeler
Fenerbahçe, A.Gücü deplasmanında ilk yarıda attığı gollerle daha 25'inci dakikada iki farklı üstünlüğü yakaladı. 3'üncü dakikada Batshuayi, 25'inci dakikada da İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım oldu. Fenerbahçe maçların ilk devresinde tam 15 gol atarak, bu istatistiklerde zirvede yer aldı.
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