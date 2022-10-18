15 golle zirvedeler

Fenerbahçe, A.Gücü deplasmanında ilk yarıda attığı gollerle daha 25'inci dakikada iki farklı üstünlüğü yakaladı. 3'üncü dakikada Batshuayi, 25'inci dakikada da İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım oldu.
Fenerbahçe,A.Gücü deplasmanında ilk yarıda attığı gollerle daha 25'inci dakikada iki farklı üstünlüğü yakaladı. 3'üncü dakikada Batshuayi, 25'inci dakikada da İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-0 öne geçen sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım oldu. Fenerbahçe maçların ilk devresinde tam 15 gol atarak, bu istatistiklerde zirvede yer aldı.