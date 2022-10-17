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Tottenham'da Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...

Sezon başında 18 milyon euro bedelle Fenerbahçe'de Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Fenerbahçe, Beijing Guoan'dan Koreli yıldızı 3 milyon euro bedelle transfer etmişti. Tottenham da daha önce Kim Min-Jae'yi transfer etmek isterken, o rakamın yüksek bulunduğu ancak şu sıralar İngiliz ekibinin pişman olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 19:09
Tottenham'dan Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda Kim Min-Jae'yi BJ Guoan'dan 3 milyon euro bedelle transfer etmişti.

Tottenham'dan Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...

Sarı lacivertlilerde gösterdiği üstün performans sonrası Kim Min-Jae, Avrupa'nın önemli takımlarının radarına girmişti.

Tottenham'dan Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...

Yaşanan bu gelişmeyle beraber yıldız futbolcu, sarı lacivertlilerden 18 milyon euro gibi bir bedelle Napoli'ye transfer olmuştu.

Tottenham'dan Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...

İTALYA'DA ÇOK SEVİLDİ
Napoli'ye transfer olmasının ardından takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Kim Min-Jae, İtalya'da övgüyle karşılandı.

Tottenham'dan Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...

Yıldız oyuncunun özellikle Milan maçının son dakikalarında, ceza sahası içinde yaptğı müdahale, uzun süre Çizme basını tarafından konuşuldu.

Tottenham'dan Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...

Bununla beraber Kim Min-Jae için Tottenham gerçeği ortaya çıktı.

Tottenham'dan Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...

90min'de yer alan habere göre Kim Min-Jae'yi, Tottenham daha önce resmen istedi.

Tottenham'dan Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...

Tottenhamlı idareciler, Kim Min-Jae'yi transfer etmedikleri için pişman olduklarını ifade etti.

Tottenham'dan Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...

İngiliz temsilcisi Eylül 2020'de, Kim Min-Jae'yi Beijing Gouan yönetimine sordu.

Tottenham'dan Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...

Çin kulübü, Kim Min-Jae için Tottenham yönetiminden 10 milyon sterlin talep etti.

Tottenham'dan Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...

TOTTENHAM MİKTARI ÇOK BULDU AMA...
Bununla beraber Tottenham yönetimi, rakamı çok bulduğunu BJ Guoan'a iletti.

Tottenham'dan Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...

HEUNG-MIN SON REFERANS OLMUŞTU
Haberde, Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son'un, Kim için olumlu referans verdiği bilgisine de yer verildi.

Tottenham'dan Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...

SON'DAN ÖZÜR DİLEDİLER
Ayrıntılarda, Heung-min Son'a bu transferin gerçekleşmemesi nedeniyle Tottenham yönetiminin, Son'dan özür dilediği bilgisine de yer verildi.

Tottenham'dan Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...

Tottenham, Kim'i alamamsının ardından Joe Rodon'u kadrosuna katmıştı.

Tottenham'dan Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...

İngiliz ekibi, Rodon'dan memnun kalmamış ve 24 yaşındaki stoperi Rennes'e kiralamıştı.

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