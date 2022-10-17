MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'in 10. hafta kapanış mücadelelerinden birisi MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında gerçekleşti. Başkentte oynanan karşılaşmada konuk ekip Fenerbahçe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe'de 25. dakikada takımının 2. golünü kaydeden İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

"Her hafta farklı oyuncular oynuyor ama bizim için bir şey fark etmiyor. Herkes hocanın taktiğini saygı duyuyor. Güzel bir seri yakalamaya başladık. Hem orta saha hem kanat gibi oynuyorum. Her hafta oynadıkça üstüne koyarak devam ediyorum."