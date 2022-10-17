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Jorge Jesus MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Jesus, "Galibiyetler her zaman iyidir. 3-0 gibi net bir skor aldık. İlk yarım saatte bizim için bazı zorluklar yaşattılar ama önemli olan kazanmaktı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 tane attık, daha fazla da atabilirdik." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 22:32 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 22:39
Jorge Jesus MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0'lık skorla sarı-lacivertlilerin lehine tamamlandı.

Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Jesus açıklamalarında, "Galibiyetler her zaman iyidir. 3-0 gibi net bir skor aldık. İlk yarım saatte bizim için bazı zorluklar yaşattılar ama önemli olan kazanmaktı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 tane attık, daha fazla da atabilirdik." ifadelerini kullandı.

İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI

"Galibiyetler her zaman iyidir. 3-0 gibi net bir skor aldık. İlk yarım saatte bizim için bazı zorluklar yaşattılar ama önemli olan kazanmaktı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 tane attık, daha fazla da atabilirdik. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, Ankara'ya gelen taraftarlarımız bize yardımcı oldular. Şimdi önümüzdeki hafta lig maçı ve ardından olan Rennes maçına hazırlanacağız. "

"Hafta içi maç yapmayacağız. Cumartesi bir lig maçımız, ardından Rennes maçımız var. Başakşehir ile oynayacağız, zor bir maç olacak ama taraftarlarımız ile birlikte bu maçı da kolaylaştıracağımıza eminim."

"Kendimi iyi hissediyorum. Haftada 2 maç yapıyoruz ve ben buna alışkınım. Tek maç oynasaydık buna alışmam gerekirdi."

"Hafta sonu taraftarımızdan Altay Bayındır'ı tribüne çağırıp, ona destek vermelerini rica ediyorum."

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