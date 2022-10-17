Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e transfer teklifi geliyor! İspanya'dan 2 kulüp...

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e transfer teklifi geliyor! İspanya'dan 2 kulüp...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerde Jorge Jesus sonrası adeta yeniden doğan İsmail Yüksek, Avrupa'da transfer radarına girdi. Fenerbahçe formasıyla A Milli Futbol Takımı'na da yükselen İsmail için İspanya La Liga'dan 2 takım devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 13:13
Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e transfer teklifi geliyor! İspanya'dan 2 kulüp...

2020 senesinde Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Yüksek, başarılı çıkışı ile Avrupa'nın da dikkatini çekti.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e transfer teklifi geliyor! İspanya'dan 2 kulüp...

Geçtiğimiz sezonları Anadolu'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte önemli bir yükseliş gösterdi.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e transfer teklifi geliyor! İspanya'dan 2 kulüp...

Özellikle Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda hem defansif hem de hücuma katkı noktasında takıma oldukça faydası olan başarılı oyuncu, Jesus'un 'şok pres' sisteminde de kritik bir rol üstleniyor.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e transfer teklifi geliyor! İspanya'dan 2 kulüp...

İsmail Yüksek, sadece 2 ay gibi kısa bir sürede kalitesini ve potansiyelini belli etti.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e transfer teklifi geliyor! İspanya'dan 2 kulüp...

İspanya La Liga'nın önemli takımlarından Celta Vigo ve Villarreal'in scoutlarını peşine taktı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e transfer teklifi geliyor! İspanya'dan 2 kulüp...

Geçen hafta oynanan Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçında Fenerbahçeli orta saha oyuncusunu canlı takip ettiler.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e transfer teklifi geliyor! İspanya'dan 2 kulüp...

Sabah'ın haberine göre, transfer planlamasında yer alan İsmail için devre arasında sarı-lacivertli kulübün kapısını çalınabilir.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e transfer teklifi geliyor! İspanya'dan 2 kulüp...

İsmail Yüksek, 2021'de F.Bahçe'den kiralık olarak Bursaspor'a gittiğinde verdiği bir röportajda İspanyol ekiplerini çok sıkı takip ettiğini belirtmiti.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e transfer teklifi geliyor! İspanya'dan 2 kulüp...

İsmail yaptığı açıklamada, "Avrupa'da futbol oynamak isterim. La Liga benim stilime daha uygun. Hedefim orada forma giymek" demişti.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e transfer teklifi geliyor! İspanya'dan 2 kulüp...

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e transfer teklifi geliyor! İspanya'dan 2 kulüp...

İsmail Yüksek, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele etti.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e transfer teklifi geliyor! İspanya'dan 2 kulüp...

Daha sonrasonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e transfer teklifi geliyor! İspanya'dan 2 kulüp...

21 yaşındaki futbolcu, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor ve her iki ayağını kullanabiliyor.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e transfer teklifi geliyor! İspanya'dan 2 kulüp...

JESUS İLE ÇIKIŞTA!
İsmail, Fenerbahçe'de daha önce istediği forma şansını bulamamış ve kiralanmıştı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e transfer teklifi geliyor! İspanya'dan 2 kulüp...

Yıldız futbolcu, Jorge Jesus sonrası adeta yeniden doğdu.

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