Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e transfer teklifi geliyor! İspanya'dan 2 kulüp...

2020 senesinde Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Yüksek, başarılı çıkışı ile Avrupa'nın da dikkatini çekti.
2020 senesinde Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Yüksek, başarılı çıkışı ile Avrupa'nın da dikkatini çekti.
Geçtiğimiz sezonları Anadolu'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte önemli bir yükseliş gösterdi.
Özellikle Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda hem defansif hem de hücuma katkı noktasında takıma oldukça faydası olan başarılı oyuncu, Jesus'un 'şok pres' sisteminde de kritik bir rol üstleniyor.
İsmail Yüksek, sadece 2 ay gibi kısa bir sürede kalitesini ve potansiyelini belli etti.
İspanya La Liga'nın önemli takımlarından Celta Vigo ve Villarreal'in scoutlarını peşine taktı.
Geçen hafta oynanan Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçında Fenerbahçeli orta saha oyuncusunu canlı takip ettiler.
Sabah'ın haberine göre, transfer planlamasında yer alan İsmail için devre arasında sarı-lacivertli kulübün kapısını çalınabilir.
İsmail Yüksek, 2021'de F.Bahçe'den kiralık olarak Bursaspor'a gittiğinde verdiği bir röportajda İspanyol ekiplerini çok sıkı takip ettiğini belirtmiti.
İsmail yaptığı açıklamada, "Avrupa'da futbol oynamak isterim. La Liga benim stilime daha uygun. Hedefim orada forma giymek" demişti.
İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı.
İsmail Yüksek, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele etti.
Daha sonrasonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
21 yaşındaki futbolcu, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor ve her iki ayağını kullanabiliyor.
JESUS İLE ÇIKIŞTA!
İsmail, Fenerbahçe'de daha önce istediği forma şansını bulamamış ve kiralanmıştı.
Yıldız futbolcu, Jorge Jesus sonrası adeta yeniden doğdu.