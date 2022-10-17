Fenerbahçe'de sürpriz! Jorge Jesus onları oynatacak

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Hakan Yemişken yapacak.
105. RANDEVU
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde 105. kez karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadı'nda bir kez daha birlikte yeşil sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 104 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 66-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 71 golle karşılık verdi.
ANKARA'DAKİ MAÇLAR
İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 51 kez karşılaştı.
Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 28-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 86, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.
Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.
MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.
Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi sakatlıklar can sıkıyor.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ayak bileği burkulan Emre Mor, kadroda yer almadı.
Sakatlıkları henüz geçmeyen ve bireysel antrenmanlara devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra kas ağrısı bulunan Miha Zajc da kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Eksiklerin fazla olması nedeniyle Fenerbahçe kadroya altyapıdan takviye yaptı. Genç oyuncular Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk ve Çağtay Kurukalıp takımla birlikte Ankara'ya gitti.
ŞANS BULABİLİRLER
A takım atmosferini soluyacak üç oyuncuya Jesus'un Ankaragücü maçında olmasa bile Ziraat Türkiye Kupası'nda şans tanımayı planladığı belirlendi.