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Fenerbahçe'de sürpriz! Jorge Jesus onları oynatacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor. Son olarak Emre Mor'u ayak bileği burkulması nedeniyle kadroya almayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un, 3 isme Ankaragücü maçında süre verebileceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 16:43
Fenerbahçe'de sürpriz! Jorge Jesus onları oynatacak

Meler'in yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Hakan Yemişken yapacak.

Fenerbahçe'de sürpriz! Jorge Jesus onları oynatacak

105. RANDEVU

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde 105. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de sürpriz! Jorge Jesus onları oynatacak

Eryaman Stadı'nda bir kez daha birlikte yeşil sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 104 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 66-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'de sürpriz! Jorge Jesus onları oynatacak

Fenerbahçe'nin ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 71 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe'de sürpriz! Jorge Jesus onları oynatacak

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 51 kez karşılaştı.

Fenerbahçe'de sürpriz! Jorge Jesus onları oynatacak

Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 28-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 86, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.

Fenerbahçe'de sürpriz! Jorge Jesus onları oynatacak

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

Fenerbahçe'de sürpriz! Jorge Jesus onları oynatacak

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

Fenerbahçe'de sürpriz! Jorge Jesus onları oynatacak

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

Fenerbahçe'de sürpriz! Jorge Jesus onları oynatacak

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi sakatlıklar can sıkıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz! Jorge Jesus onları oynatacak

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ayak bileği burkulan Emre Mor, kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'de sürpriz! Jorge Jesus onları oynatacak

Sakatlıkları henüz geçmeyen ve bireysel antrenmanlara devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra kas ağrısı bulunan Miha Zajc da kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de sürpriz! Jorge Jesus onları oynatacak

Eksiklerin fazla olması nedeniyle Fenerbahçe kadroya altyapıdan takviye yaptı. Genç oyuncular Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk ve Çağtay Kurukalıp takımla birlikte Ankara'ya gitti.

Fenerbahçe'de sürpriz! Jorge Jesus onları oynatacak

ŞANS BULABİLİRLER

A takım atmosferini soluyacak üç oyuncuya Jesus'un Ankaragücü maçında olmasa bile Ziraat Türkiye Kupası'nda şans tanımayı planladığı belirlendi.

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