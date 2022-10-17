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Fenerbahçe'de imha timi iş başında

Fenerbahçe'de Enner Valencia, Batshuayi ve Joao Pedro 12’si ligde olmak üzere toplam 17 kez fileleri sarstı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de imha timi iş başında

Jorge Jesus'un rotasyona Ankara'da da devam etmesi bekleniyor. AEK Larnaca maçında yedek soyunan Enner Valencia, Batshuayi, İrfan Can Kahveci, Crespo ve Osayi Samuel'in bu akşam ilk onbirde olma ihtimalleri yüksek... En büyük koz yine hücum hattı. Forvetler formda. Valencia ligde forma giydiği 7 maçta 10 gol attı (Avrupa Ligi'nde de bir golü var). Batshuayi çubuklu ile sahaya çıktığı 7 karşılaşmada 1'i ligde olmak üzere 4 gol kaydetti. Larnaca'ya attığı golle moral kazanan Pedro ise ligde de bir kez ağları sarstı.

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