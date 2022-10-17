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Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi gözler onlara çevrildi! En büyük koz...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... İstanbul devi, Süper Lig'in 10. haftasında, Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'ne konuk olacak. Fenerbahçe'nin, Ankaragücü maçında en büyük kozları da belli oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 12:27
Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi gözler onlara çevrildi! En büyük koz...

Süper Lig'de 10. haftanın kapanış gününde bu akşam Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de en büyük koz yine golcüler olacak.

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi gözler onlara çevrildi! En büyük koz...

Bu sezon forvetleriyle sonuca giden ve başarı elde eden sarı-lacivertlilerde bir kez daha benzer bir plan uygulanacak.

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi gözler onlara çevrildi! En büyük koz...

Son maçlarda attıkları gollerle moralli olan Batshuayi, Joao Pedro ve Valencia, teknik direktör Jorge Jesus'tan forma bekliyor.

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi gözler onlara çevrildi! En büyük koz...

Joshua King her ne kadar kadroda olmasa da hazır olan bu 3 futbolcu Jorge Jesus'un elini güçlendirmeye yetiyor.

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi gözler onlara çevrildi! En büyük koz...

Özellikle Michy Batshuayi son dönemde adeta takımın kurtarıcısı gibi oldu.

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi gözler onlara çevrildi! En büyük koz...

Belçikalı yıldız arka arkaya son 3 resmi maçta 3 gol attı.

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi gözler onlara çevrildi! En büyük koz...

Milliyet'in derlediği habere göre, Larnaca mücadeleleri ve Karagümrük karşılaşmasında doğrudan galibiyeti getiren goller kaydeden tecrübeli forvet Ankaragücü deplasmanına da hazır çıkıyor.

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi gözler onlara çevrildi! En büyük koz...

Yine bu sezon ligde şimdiden 10 gole ulaşan ve gol krallığı listesinde zirvede olan Enner Valencia, Larnaca deplasmanında penaltı kaçırsa da takımının kazanmasıyla sorun yaşamadı.

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi gözler onlara çevrildi! En büyük koz...

Ekvadorlu futbolcu, bu akşam Eryaman'da takımın en büyük kozlarından biri olacak.

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi gözler onlara çevrildi! En büyük koz...

Son oynanan Larnaca müsabakasında attığı golle formsuzluğunu üzerinden atan Joao Pedro da Ankaragücü maçına moralli geliyor.

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi gözler onlara çevrildi! En büyük koz...

Bu sezon ligde 8 maçta 25 gol atan Fenerbahçe'de forvet oyuncuları Valencia, Pedro, Batshuayi ve King toplamda 14 gollük katkı sundu.

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi gözler onlara çevrildi! En büyük koz...

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Ankaragücü - Fenerbahçe maçı, 17 Ekim Pazartesi günü oynanacak.

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