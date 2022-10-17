Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi gözler onlara çevrildi! En büyük koz...

Süper Lig'de 10. haftanın kapanış gününde bu akşam Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de en büyük koz yine golcüler olacak.
Süper Lig'de 10. haftanın kapanış gününde bu akşam Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe'de en büyük koz yine golcüler olacak.
Bu sezon forvetleriyle sonuca giden ve başarı elde eden sarı-lacivertlilerde bir kez daha benzer bir plan uygulanacak.
Son maçlarda attıkları gollerle moralli olan Batshuayi, Joao Pedro ve Valencia, teknik direktör Jorge Jesus'tan forma bekliyor.
Joshua King her ne kadar kadroda olmasa da hazır olan bu 3 futbolcu Jorge Jesus'un elini güçlendirmeye yetiyor.
Özellikle Michy Batshuayi son dönemde adeta takımın kurtarıcısı gibi oldu.
Belçikalı yıldız arka arkaya son 3 resmi maçta 3 gol attı.
Milliyet'in derlediği habere göre, Larnaca mücadeleleri ve Karagümrük karşılaşmasında doğrudan galibiyeti getiren goller kaydeden tecrübeli forvet Ankaragücü deplasmanına da hazır çıkıyor.
Yine bu sezon ligde şimdiden 10 gole ulaşan ve gol krallığı listesinde zirvede olan Enner Valencia, Larnaca deplasmanında penaltı kaçırsa da takımının kazanmasıyla sorun yaşamadı.
Ekvadorlu futbolcu, bu akşam Eryaman'da takımın en büyük kozlarından biri olacak.
Son oynanan Larnaca müsabakasında attığı golle formsuzluğunu üzerinden atan Joao Pedro da Ankaragücü maçına moralli geliyor.
Bu sezon ligde 8 maçta 25 gol atan Fenerbahçe'de forvet oyuncuları Valencia, Pedro, Batshuayi ve King toplamda 14 gollük katkı sundu.
ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Ankaragücü - Fenerbahçe maçı, 17 Ekim Pazartesi günü oynanacak.
Maçın başlama saati, 20.00.
Fenerbahçe, daha önce oynadığı son 4 maçta da yenilgi yüzü görmedi.
Sarı lacivertliler bu sezon tek mağlubiyetini, Konyaspor deplasmanında almıştı.