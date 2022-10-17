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Ankaragücü Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır'dan eleştirilere cevap!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Son haftalardaki performansıyla tartışılan 24 yaşındaki file bekçisi, "Bazen bazı insanlara verilecek en iyi cevap sessiz kalmaktır" dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 22:37
Ankaragücü Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır'dan eleştirilere cevap!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler yoluna kayıpsız devam etti. Kanarya'da son haftaların tartışılan ismi Altay Bayındır karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Altay Bayındır: Sabırsızlıktan dolayı gelen eleştiriler olacaktır. Bizler de bunun bilincindeyiz. Profesyonel futbolcularız.

Bazen, bazı insanlara verilecek en iyi cevap sessiz kalmaktır.

En büyük kulüplerde ciddi anlamda kariyer sahibi oyuncular bile çok basit hatalar yapabiliyor.

Kulaklarımızı kapatmış vaziyette, sessiz bir şekilde çalışıyorum. Böyle devam edeceğim.

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