Ankaragücü Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır'dan eleştirilere cevap!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler yoluna kayıpsız devam etti. Kanarya'da son haftaların tartışılan ismi Altay Bayındır karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Altay Bayındır: Sabırsızlıktan dolayı gelen eleştiriler olacaktır. Bizler de bunun bilincindeyiz. Profesyonel futbolcularız.

Bazen, bazı insanlara verilecek en iyi cevap sessiz kalmaktır.

En büyük kulüplerde ciddi anlamda kariyer sahibi oyuncular bile çok basit hatalar yapabiliyor.

Kulaklarımızı kapatmış vaziyette, sessiz bir şekilde çalışıyorum. Böyle devam edeceğim.

