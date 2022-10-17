ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? | FB maçı canlı izle

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE ŞİFRESİZ İZLE | Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Eryaman Stadyumu'na konuk olan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak isterken futbolseverler de Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11'ler ve tüm merak edilenler...

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ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1'den CANLI yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK!

Kanarya, karşılaşmanın oynanacağı Ankara'ya 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Emre Mor, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan, Arao ve Zajc kafilede yer almadı.

ANKARAGÜCÜ'NDE 2 İSİM YOK!

Ev sahibi Ankaragücü'nde ise Diack ve Marlon sakatlıkları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Tolga, Taylan, Emre, Beridze, Jese, Ali Sowe

Fenerbahçe: Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Serdar, Ferdi, Osayi, Lincoln, Crespo, Valencia, İrfan, Batshuayi