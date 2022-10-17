Haberler Fenerbahçe ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? | FB maçı canlı izle

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? | FB maçı canlı izle

Spor Toto Süper Lig 10. haftada Ankaragücü, kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Eryaman Stadyumu'nda Halil Umut Meler'in düdüğüyle başlayacak olan heyecanlı karşılaşmanın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 19:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 20:20
ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? | FB maçı canlı izle

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE ŞİFRESİZ İZLE | Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Eryaman Stadyumu'na konuk olan iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak isterken futbolseverler de Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11'ler ve tüm merak edilenler...

Ankaragücü - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1'den CANLI yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK!

Kanarya, karşılaşmanın oynanacağı Ankara'ya 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Emre Mor, Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan, Arao ve Zajc kafilede yer almadı.

ANKARAGÜCÜ'NDE 2 İSİM YOK!

Ev sahibi Ankaragücü'nde ise Diack ve Marlon sakatlıkları nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Tolga, Taylan, Emre, Beridze, Jese, Ali Sowe

Fenerbahçe: Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Serdar, Ferdi, Osayi, Lincoln, Crespo, Valencia, İrfan, Batshuayi

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