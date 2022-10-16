Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, pazartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Ankara'dan 3 puanla ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 16:33 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 16:41
Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor, Ankaragücü kadrosunda yer almadı. Ayak bileğinde burkulma olduğu öğrenilen Emre Mor, kafileye dehil edilmedi. Emre Mor'un haricinde tedavileri süren Peres, King, Mert Hakan, Arao ve Zajc da Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

105. RANDEVU

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, 105. kez karşı karşıya gelecek.

Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Eryaman Stadı'nda bir kez daha birlikte yeşil sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 104 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 66-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Fenerbahçe'nin ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 71 golle karşılık verdi.

Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 51 kez karşılaştı.

Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 28-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 86, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.

Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ankaragücü maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Portekizli çalıştırıcının Fatih Karagümrük ve AEK Larnaca maçında attığı gollerle takımını zafere taşıyan Michy Batshuayi'ye ilk 11'de yer vermesi bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i...

Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

ALTAY BAYINDIR

Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

FERDİ KADIOĞLU

Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

SERDAR AZİZ

Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

GUSTAVO HENRIQUE

Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

ATTILA SZALAI

Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

İSMAİL YÜKSEK

Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

MIGUEL CRESPO

Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

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