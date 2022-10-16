Jorge Jesus'tan Batshuayi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor, Ankaragücü kadrosunda yer almadı. Ayak bileğinde burkulma olduğu öğrenilen Emre Mor, kafileye dehil edilmedi. Emre Mor'un haricinde tedavileri süren Peres, King, Mert Hakan, Arao ve Zajc da Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.
105. RANDEVU
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, 105. kez karşı karşıya gelecek.
Eryaman Stadı'nda bir kez daha birlikte yeşil sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 104 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 66-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 71 golle karşılık verdi.
ANKARA'DAKİ MAÇLAR
İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 51 kez karşılaştı.
Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 28-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 86, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.
Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.
MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ankaragücü maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Portekizli çalıştırıcının Fatih Karagümrük ve AEK Larnaca maçında attığı gollerle takımını zafere taşıyan Michy Batshuayi'ye ilk 11'de yer vermesi bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı muhtemel 11'i...
ALTAY BAYINDIR
FERDİ KADIOĞLU
İRFAN CAN KAHVECİ
VALENCIA
BATSHUAYI