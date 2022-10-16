Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'tan Altay Bayındır'a motivasyon konuşması! "Unutma..."

Jorge Jesus'tan Altay Bayındır'a motivasyon konuşması! "Unutma..."

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin genç eldiveni Altay Bayındır'a, hocası Jorge Jesus'tan destek geldi. Altay Bayındır, son zamanlarda yaptığı hatalar nedeniyle Fenerbahçe camiasını adeta ikiye bölmüştü. Bir kısım taraftar Altay'ı desteklerken, bir kısım taraftar ise Altay'ın yerine İrfan Can Eğribayat'ın oynaması gerektiği görüşüne hakimdi. Yaşanan bu gelişmelerin akabinde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Altay Bayındır'a özel motivasyon konuşması yaptı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 12:09
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