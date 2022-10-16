F.Bahçe'den yeni sözleşme kararı! Maaşı artacak

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzatma ve iyileştirme kararı aldı...
Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzatma ve iyileştirme kararı aldı...
23 yaşındaki oyuncu ile kısa süre içinde resmi görüşmelerin başlayacağı ifade edildi.
İsmail'in 2025'te bitecek kontratının iki yıl daha uzatılması, maaşının da yıllık 250 bin TL'den 4 milyon TL civarına çekilmesi bekleniyor...
İsmail 2020 yılında Gölcükspor'dan transfer edildi.
Yüksek sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.
Daha sonra bu sezon Jorge Jesus tarafından A Takım'da tutuldu.
Şu ana kadar 11 maçta şans bulan İsmail, 1 gol+1 asist üretti.
Orta sahada başarılı futboluyla A Milli Takım'a yükseldi.
İlk maçında Lüksemburg'a 1 gol attı.