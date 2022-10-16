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F.Bahçe'den yeni sözleşme kararı! Maaşı artacak

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzatma ve iyileştirme kararı aldı. 23 yaşındaki oyuncu ile kısa süre içinde resmi görüşmelerin başlayacağı ifade edildi. İşte genç yıldız için yönetimin planladığı yeni maaş...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 06:50
F.Bahçe'den yeni sözleşme kararı! Maaşı artacak

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzatma ve iyileştirme kararı aldı...

F.Bahçe'den yeni sözleşme kararı! Maaşı artacak

23 yaşındaki oyuncu ile kısa süre içinde resmi görüşmelerin başlayacağı ifade edildi.

F.Bahçe'den yeni sözleşme kararı! Maaşı artacak

İsmail'in 2025'te bitecek kontratının iki yıl daha uzatılması, maaşının da yıllık 250 bin TL'den 4 milyon TL civarına çekilmesi bekleniyor...

F.Bahçe'den yeni sözleşme kararı! Maaşı artacak

İsmail 2020 yılında Gölcükspor'dan transfer edildi.

F.Bahçe'den yeni sözleşme kararı! Maaşı artacak

Yüksek sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.

F.Bahçe'den yeni sözleşme kararı! Maaşı artacak

Daha sonra bu sezon Jorge Jesus tarafından A Takım'da tutuldu.

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