Haberler Fenerbahçe F.Bahçe makine gibi! Rakip kim olursa olsun...

F.Bahçe makine gibi! Rakip kim olursa olsun...

Fenerbahçe'de gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi... Ankaragücü ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, kazanıp yoluna firesiz devam etmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler rakip kim olursa olsun hücum ediyor. 90 dakika gol arayarak, kazanmaya çalışıyor... Sıradaki hedef; Ankaragücü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 06:50
F.Bahçe makine gibi! Rakip kim olursa olsun...
Fenerbahçe'de gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi... Ankaragücü ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, kazanıp yoluna firesiz devam etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jorge Jesus, yakaladıkları çizgiyi sürdürmek istediklerini belirterek, "Rakibimiz kim olursa olsun yapmak istediklerimiz aynı. Her zaman aynı oyunu sergilemeye ve kazanmaya çalışıyoruz. Hedefimiz yine 3 puan" dedi. Portekizli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde ve ligde aralıksız maç yapmaları nedeni ile sakatlık riskini azaltmak için yine rotasyona gidecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü AEK Larnaca ile deplasmanda oynanan maçta yedek soyunan Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi Samuel, Michy Batshuayi, Miguel Crespo ve Emre Mor'dan en az 4'ünün başkentte ilk onbirde yer alması bekleniyor. Güney Kıbrıs'taki karşılaşmada ilk onbirde sahaya çıkan ve başarılı bir performans sergileyen Arda Güler'in de süre almasına kesin gözüyle bakılıyor... Süper Lig'de 4 maçtır yenilmeyen (3G/1B) sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nü de devirerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı planlıyor.
DİĞER
Gökhan Türkmen’in film gibi aşk hikayesi! 17 yıl sonra karşılaştılar 7 ayda evlendiler!
İzmir'de yol verme tartışmasında akılalmaz olay! Başına kaldırım taşıyla vurdu
Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı!
F.Bahçe'den yeni sözleşme kararı! Maaşı artacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den yeni sözleşme kararı! Maaşı artacak
Alman devinin radarına girdi!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (15 Ekim)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
EYT SON DAKİKA! EYT nedir, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi! İspanyollar Nelsson'u gözüne kestirdi! 00:51
Atletico Madrid tek farkla kazandı! Atletico Madrid tek farkla kazandı! 00:24
Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! 00:23
Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! 00:23
Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! Atalanta maç fazlasıyla lider oldu! 00:23
Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! Lens Montpellier karşısında hata yapmadı! 00:20
Daha Eski
Alman devinin radarına girdi! Alman devinin radarına girdi! 00:20
Atletico Madrid tek farkla kazandı! Atletico Madrid tek farkla kazandı! 00:18
Kartal kayıp istemiyor! İşte Ismael'in derbi 11'i Kartal kayıp istemiyor! İşte Ismael'in derbi 11'i 00:02
Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı! Toroğlu G.Saray'ın sayılmayan golünü yorumladı! 23:49
Bursa BŞB seriye bağladı Bursa BŞB seriye bağladı 23:45
Efeler Ligi’nde perde kapanıyor Efeler Ligi’nde perde kapanıyor 23:44