F.Bahçe makine gibi! Rakip kim olursa olsun...

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü AEK Larnaca ile deplasmanda oynanan maçta yedek soyunan Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi Samuel, Michy Batshuayi, Miguel Crespo ve Emre Mor'dan en az 4'ünün başkentte ilk onbirde yer alması bekleniyor. Güney Kıbrıs'taki karşılaşmada ilk onbirde sahaya çıkan ve başarılı bir performans sergileyen Arda Güler'in de süre almasına kesin gözüyle bakılıyor... Süper Lig'de 4 maçtır yenilmeyen (3G/1B) sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nü de devirerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı planlıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü AEK Larnaca ile deplasmanda oynanan maçta yedek soyunan Enner Valencia, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi Samuel, Michy Batshuayi, Miguel Crespo ve Emre Mor'dan en az 4'ünün başkentte ilk onbirde yer alması bekleniyor. Güney Kıbrıs'taki karşılaşmada ilk onbirde sahaya çıkan ve başarılı bir performans sergileyen Arda Güler'in de süre almasına kesin gözüyle bakılıyor... Süper Lig'de 4 maçtır yenilmeyen (3G/1B) sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nü de devirerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı planlıyor.
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