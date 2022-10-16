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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Diego Rossi için Flamengo geliyor

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. İddilara göre Rossi, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor. Öte yandan Diego Rossi'nin transfer akıbetini Brezilya temsilcisi Flamengo yakından takip ediyor ve o tarihte, Rossi'yi transfer etmek istiyorlar. İşte o iddia...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 13:49
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Diego Rossi için Flamengo geliyor

"Flamengo, Fenerbahçe'de forma giyen Diego Rossi'yi yeniden transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Diego Rossi için Flamengo geliyor

Amerika Birleşik Devletleri ekibi Los Angeles FC'de, 5.5 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Diego Rossi için Flamengo geliyor

Flamengo'nun daha önce de istediği yıldız futbolcu ile görüşmeler, geçtiğimiz hafta yeniden başladı.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Diego Rossi için Flamengo geliyor

Diego Rossi, Türk futbolunda kendini yeterli görmüyor ve bu nedenle kulüpten ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Diego Rossi için Flamengo geliyor

Flamengo bu kez koz olarak, rekabetçi bir takım oluşturacaklarını ifade ederek, Rossi'yi ikna etmek istiyor. Örneğin Fenerbahçe, "Takım rotasyonu" konusunu fazlasıyla ele alıyor.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Diego Rossi için Flamengo geliyor

Başka bir deyişle, Rossi ilk 11'de sürekli yer alamıyor.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Diego Rossi için Flamengo geliyor

İDDİA: JESUS İLE SES TONLARINI YÜKSELTTİLER
Ayrıca, Uruguaylı futbolcu kısa süre önce Teknik Direktör Jorge Jesus ile karşılıklı 'ses tonlarını' yükseltti. Jesus, Beşiktaş'a karşı derbinin bitmesine 1 dakika kala Rossi'yi sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Diego Rossi için Flamengo geliyor

"ÖFKEYLE SOYUNMA ODASINA GİTTİ"
Maç bitimine kadar Rossi topa dokunmadı. Gözle görülür bir öfkeyle oyundan ayrıldı. O maçtan beri Diego Rossi ve Jorge JEsus arasındaki ilişki, gergin bir noktaya evrildi.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Diego Rossi için Flamengo geliyor

Ardından, UEFA Avrupa Ligi için Kıbrıs'ta AEK Larnaca ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Diego Rossi için Flamengo geliyor

Diego Rossi, Kıbrıs takımına karşı 90 dakika sahada yer aldı ancak, beklentilerin altında bir performans sergiledi ve saha içinde bulunduğu süre boyunca, çok az katkıda bulundu.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Diego Rossi için Flamengo geliyor

FLAMENGO YÖNETİCİLERİ DÜĞMEYE BASTI
Flamengo'nun futboldan sorumlu başkan yardımcısı Marcos Braz ve futboldan sorumlu yönetici Bruno Spindel, Diego Rossi konusunu dikkatle ele alıyor.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Diego Rossi için Flamengo geliyor

Oyuncu Los Angeles FC'deyken de, onunla ilgilenmişlerdi. Rossi'yi Corinthians, Internacional, Palmeiras da istiyordu.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Diego Rossi için Flamengo geliyor

O sırada Flamengo dahil olmak üzere tüm kulüpler, Rossi'yi kiralamak için müzakerelerde bulunmuştu.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Diego Rossi için Flamengo geliyor

TRANSFERİ 'MİLLİ' ARKADAŞLARI BİTİRECEK
Flamengo'da oynayan Uruguaylı futbolcular Giorgian De Arrascaeta ve Guillermo Varella oyuncuyu gelecek ocak ayında Türk takımından ayrılmaya ikna edebilir.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Diego Rossi için Flamengo geliyor

Flamengo, Diego Rossi ile yakın bir ilişki içinde ve 2023'te, kadrosuna katabilir.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Diego Rossi için Flamengo geliyor

MİLLİ TAKIM SORUNU
Ayrıca Rossi, Uruguay Milli Takımı'na çağırılma konusunda da endişe duyuyor.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Diego Rossi için Flamengo geliyor

Teknik Direktör Diego Alonso tarafından İran ve Kanada'ya karşı hazırlık maçlarına çağırılmasına rağmen, oyuncunun Katar Dünya Kupası'nda yer alacak kadroda olup olmayacağı bilinmiyor.

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