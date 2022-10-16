Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 105. kez karşı karşıya

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 105. kez karşı karşıya

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü karşı karşıya gelecek MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, lig tarihinde 105. kez birbirine rakip olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 10:14
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 105. kez karşı karşıya

Eryaman Stadı'nda bir kez daha birlikte yeşil sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 104 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 66-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 71 golle karşılık verdi.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 51 kez karşılaştı.

Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 28-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 86, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

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