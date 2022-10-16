F.Bahçe Beko firesiz gidiyor

THY EuroLeague'de mücadele eden F.Bahçe Beko, sezona iyi başladı. Maccabi Plytika'yı 86-71 mağlup ederek ikide iki yapan sarı-lacivertlilerde başantrenör Dimitris Itoudis, "Takımı tebrik ediyorum. Topu çok iyi kullandık ve galip geldik. Daha agresiftik. Bu bize gelecek için ümit veriyor" dedi. F.Bahçe Beko, 3. haftada salı günü Lyon'u konuk edecek.
THY EuroLeague'de mücadele eden F.Bahçe Beko, sezona iyi başladı. Maccabi Plytika'yı 86-71 mağlup ederek ikide iki yapan sarı-lacivertlilerde başantrenör Dimitris Itoudis, "Takımı tebrik ediyorum. Topu çok iyi kullandık ve galip geldik. Daha agresiftik. Bu bize gelecek için ümit veriyor" dedi. F.Bahçe Beko, 3. haftada salı günü Lyon'u konuk edecek.