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F.Bahçe Beko firesiz gidiyor

THY EuroLeague'de mücadele eden F.Bahçe Beko, sezona iyi başladı. Maccabi Plytika'yı 86-71 mağlup ederek ikide iki yapan sarı-lacivertlilerde başantrenör Dimitris Itoudis, "Takımı tebrik ediyorum. Topu çok iyi kullandık ve galip geldik. Daha agresiftik. Bu bize gelecek için ümit veriyor" dedi. F.Bahçe Beko, 3. haftada salı günü Lyon'u konuk edecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 06:50
F.Bahçe Beko firesiz gidiyor
THY EuroLeague'de mücadele eden F.Bahçe Beko, sezona iyi başladı. Maccabi Plytika'yı 86-71 mağlup ederek ikide iki yapan sarı-lacivertlilerde başantrenör Dimitris Itoudis, "Takımı tebrik ediyorum. Topu çok iyi kullandık ve galip geldik. Daha agresiftik. Bu bize gelecek için ümit veriyor" dedi. F.Bahçe Beko, 3. haftada salı günü Lyon'u konuk edecek.
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