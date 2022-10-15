Pedro: Her şey yolunda

Avrupa kupaları kariyerindeki ilk golünü AEK Larnaca ağlarına gönderen Joao Pedro, "Önemli olan 3 puan alabilmekti, onu da aldık. Zor bir maç oldu. Rakip de saha içerisinde fazlasıyla savaştı. Bizler de buna göre hazırlığımızı tamamlamıştık." ifadelerini kullandı.
Avrupa kupaları kariyerindeki ilk golünü AEK Larnaca ağlarına gönderen Joao Pedro, "Önemli olan 3 puan alabilmekti, onu da aldık. Zor bir maç oldu. Rakip de saha içerisinde fazlasıyla savaştı. Bizler de buna göre hazırlığımızı tamamlamıştık. Bu periyotta çok fazla maç oynuyoruz. Takvimi yoğun bir maratondayız. Oynamış olduğumuz futboldan dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.