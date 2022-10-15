Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa...

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa...

Fenerbahçe, son olara UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'ya konuk olmuş ve mücadeleden galibiyetle ayrılmıştı. Bu sonuçla grubunda lider durumda bulunan Kanarya, Rennes ile beraber gruptan çıkmayı garantilemişti. Fenerbahçe, bir sonraki maçını Ülker Stadı'nda Rennes ile oynayacak. Temsilcimiz, Fransız ekibini yenmesi halinde, gruptan lider çıkma yolunda büyük bir adım atacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi grubundan lider çıkması halinde kasasına koyacağı rakam da belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 11:53
Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa...

Avrupa kupalarında gruplarda dörder maç geride kalırken 7.600 puan toplayarak İngiltere, İspanya ve Almanya'nın ardından bu sezon en çok puan toplayan dördüncü ülke olmayı başardık.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa...

Avrupa'da sezona 14.500 puanla 107. sırada başlayan Fenerbahçe ise sergilediği performansla 22.000 puana ulaştı ve 70. sıraya yükseldi.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa...

Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe pek çok alanda da en iyiler kategorisinde yer aldı.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa...

UEFA Avrupa Ligi'nin 18 golle en skorer takımı olan, Jorge Jesus yönetiminde oynadığı futbolla ligde ve Avrupa'da taraftarlarını adeta mest eden Fenerbahçe istatistikleriyle de göz kamaştırdı.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa...

PRESTE iLK SIRADA
Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe pres konusunda ilk sırada. En fazla pres sekansı yaratan takım (82) konumundaki Fenerbahçe bu alanda Manchester United ve Real Sociedad gibi takımları gerisinde bıraktı.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa...

KALESiNDEN UZAKTA OYNUYOR
F.Bahçe kalesinden en uzakta topla oynayan takımlar sıralamasında M. United'la başabaş bir görüntü çiziyor. United kalesinden 47.4 metre uzakta oynarken Fenerbahçe'de bu rakam 47.2

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa...

3.BÖLGE PRESi DiKKAT ÇEKiYOR
Rakip yarı sahada da sürekli baskıdan taviz vermeyen Fenerbahçe 3. bölgede en fazla top kazanan 2. takım durumunda. Sarı lacivertliler bu alanda 32 kez top kazandılar.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa...

HEP TOPUN SAHiBi F.BAHÇE
Fenerbahçe topa sahip olma konusunda da ligin en iyi ikinci takımı durumunda. Manchester United yüzde 68.8 ile en fazla topa sahip olan takım durumundayken Fenerbahçe bu alanda yüzde 64.2 ortalama ile ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa...

SAVUNMASINI iLERiDE KURUYOR
Real Sociedad'dan sonra savunmasını en ileride kuran ikinci takım durumundaki Fenerbahçe, bu alanda 47.8 metre ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken birçok ünlü takımı da geride bıraktı.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa...

1.BÖLGEDE PAS YAPTIRMIYOR
Rakibin pas zinciri kurmasına en az izin veren takımlar sıralamasında da Fenerbahçe en başarılı ikinci takım durumunda. Sociedad maç başına 6.9 gibi bir pasa izin verirken Fenerbahçe'de bu rakam 7.4

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa...

EN ÇOK PENALTI KAZANAN TAKIM
Fenerbahçe'nin ofansif futbolu ve rakip ceza sahasındaki etkinliği penaltı konusunda da onları ilk sıraya çıkardı.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa...

Fenerbahçe 3 penaltı ile UEFA Avrupa Ligi'nin bu alanda ilk sırasında yer alıyor.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa...

İSABETLi ŞUTTA iLK BASAMAKTA
Avrupa Ligi'nin en golcü takımı olan Fenerbahçe isabetli şut konusunda da rakiplerine büyük fark attı. Attığı 48 şutta 24 isabet bulan sarı lacivertliler yüzde 50'lik isabet yakalayarak Freiburg ve Braga'yı geride bıraktı.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa...

GRUP LiDERLiĞi EKSTRADAN 20 MiLYON TL KAZANDIRACAK
F.Bahçe bu sezon Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlarla şimdiye dek 11.1 milyon Euro (201 milyon TL) kazandı. 3 milyon 630 bin Euro katılım payı, 2.5 milyon Euro market payı, 2 milyon 904 bin Euro katsayı payı, 2 milyon 100 bin Euro performans payı alan sarı lacivertli ekip eğer gruptan lider çıkarsa 1.1 milyon Euro (20 milyon TL) daha kazanacak.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa...

Sarı lacivertli ekip ikinci olursa 500 bin Euro alacağı için evinde Rennes ile oynayacağı maç büyük önem taşıyor. Fenerbahçe grupta her galibiyet için 630 bin Euro, beraberlikler için 210 bin Euro kazanıyor.

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