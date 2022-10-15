Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa...

GRUP LiDERLiĞi EKSTRADAN 20 MiLYON TL KAZANDIRACAK

F.Bahçe bu sezon Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlarla şimdiye dek 11.1 milyon Euro (201 milyon TL) kazandı. 3 milyon 630 bin Euro katılım payı, 2.5 milyon Euro market payı, 2 milyon 904 bin Euro katsayı payı, 2 milyon 100 bin Euro performans payı alan sarı lacivertli ekip eğer gruptan lider çıkarsa 1.1 milyon Euro (20 milyon TL) daha kazanacak.